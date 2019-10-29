Три врача Новосибирской областной больницы получили госнаграды от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три врача Государственной новосибирской областной клинической больницы.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главному врачу облбольницы Анатолию Юданову присвоен орден Почёта. Анатолий Юданов — заслуженный врач Российской Федерации, профессор ЮНЕСКО и доцент кафедры госпитальной и детской хирургии НГМУ. С 2007 года он является главным хирургом Новосибирской области. Должность главного врача занимает с 2014 года.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заместитель главного врача, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии гнойного отделения, врач анестезиолог-реаниматолог Елена Стрельцова.
Президент присвоил почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» руководителю службы плановой и экстренной консультативной помощи больницы, врачу анестезиологу-реаниматологу Евгению Васильеву.
Также в список новосибирцев, получивших государственные награды, попала генеральный директор акционерного общества «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева. Ей присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
На прошлой неделе Владимир Путин присвоил госнаграды ещё четырём жителям Новосибирской области. В список попали два медика, агроном и доярка.