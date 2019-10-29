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Страна и мир

Три врача Новосибирской областной больницы получили госнаграды от Путина

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Президент присвоил медаль, орден и почётное звание трём медикам

Президент присвоил медаль, орден и почётное звание трём медикам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три врача Государственной новосибирской областной клинической больницы.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главному врачу облбольницы Анатолию Юданову присвоен орден Почёта. Анатолий Юданов — заслуженный врач Российской Федерации, профессор ЮНЕСКО и доцент кафедры госпитальной и детской хирургии НГМУ. С 2007 года он является главным хирургом Новосибирской области. Должность главного врача занимает с 2014 года.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заместитель главного врача, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии гнойного отделения, врач анестезиолог-реаниматолог Елена Стрельцова.

Президент присвоил почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» руководителю службы плановой и экстренной консультативной помощи больницы, врачу анестезиологу-реаниматологу Евгению Васильеву.

Также в список новосибирцев, получивших государственные награды, попала генеральный директор акционерного общества «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева. Ей присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

На прошлой неделе Владимир Путин присвоил госнаграды ещё четырём жителям Новосибирской области. В список попали два медика, агроном и доярка.

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госнаградыуказ президентаНовосибирская областная больница

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    29 окт 2019 в 01:11

    Модератора надо наградить!который заблокирует всех троллей!😠

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 01:10

    Поздравляю, сам весь в орденах и медалях, ведь я служил в горячих точках.

    Я не робот
    29 окт 2019 в 01:12

    Креаклы даже не догадываются, что их окружают люди, которые все о них знают.