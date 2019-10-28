В 700 домах Дзержинского района аварийно отключили свет

Больше тысячи сибиряков остались в своих квартирах без света

Сегодня вечером в 700 домах Дзержинского района пропало электричество — больше тысячи сибиряков остались без света.

Как рассказала читательница НГС Александра, свет пропал больше часа назад, примерно в 19:00. В подтверждение она прислала видео с улицы, на котором виден свет в домах вдали, но нет освещения поблизости.

— Город Новосибирск, Дзержинский район. Не глубокое село, а город. Ни уличного освещения, ни домашнего освещения. Только грязь на дорогах и темнота. На улице свет не включают с мая, а электричество регулярно пропадает в домах, — сообщила она.