В 700 домах Дзержинского района аварийно отключили свет

Сегодня вечером в 700 домах Дзержинского района пропало электричество — больше тысячи сибиряков остались без света.
Как рассказала читательница НГС Александра, свет пропал больше часа назад, примерно в 19:00. В подтверждение она прислала видео с улицы, на котором виден свет в домах вдали, но нет освещения поблизости.
— Город Новосибирск, Дзержинский район. Не глубокое село, а город. Ни уличного освещения, ни домашнего освещения. Только грязь на дорогах и темнота. На улице свет не включают с мая, а электричество регулярно пропадает в домах, — сообщила она.
Как сообщается на муниципальном портале, сегодня в Дзержинском районе от электричества аварийно отключили 703 частных дома. Сейчас без света дома на улице Седовой, Ставропольской, Зеленхозовской, в нескольких Рабочих переулках, а так же на улице Верещагина, Дежнева и всех прилегающих улицах. Всего, по наблюдениям корреспондента НГС, свет пропал на 27 улицах.
Как следует из пояснения на сайте, свет пропал после плановой работы при попытке включить подачу электричества. Работы по восстановлению электричества планируют закончить сегодня к 22:00.
Это не первое массовое отключение. Так, например, в начале октября без света остался почти весь Советский район. Тогда восстановить электричество пообещали за два часа.