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Происшествия

На Ипподромской несовершеннолетняя девушка выпала из 10-этажки

Очевидцы в социальных сетях уверяют, что девушке было 13 лет

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Тело нашли под окнами дома на улице Ипподромской, 36

Тело нашли под окнами дома на улице Ипподромской, 36

Сегодня вечером, 28 октября, под окнами 10-этажки на Ипподромской нашли тело несовершеннолетней девушки.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, тело обнаружили вечером под окнами дома на Ипподромской, 30. 

— Сотрудники полиции и Следственного комитета работают на месте происшествия, — добавили в полиции, попросив за всей дополнительной информацией обращаться в СК.

В пресс-службе СК добавили, что девушка была несовершеннолетней.

— По факту обнаружения тела несовершеннолетней проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что девушке было 13 лет и что якобы она училась в гимназии неподалёку. 

Вам известна личность погибшей девушки? Вы стали очевидцем этого происшествия или вам известна важная информация? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Гость
    28 окт 2019 в 20:03

    Отключайте комментарии к таким новостям!Невозможно и противно читать верхние комментарии.Савсем совести нет у людей.Представляете если такие комментарии родственники прочитают*?

    Точняк
    28 окт 2019 в 20:01

    Окна уже не моют...так в чем же причина?

    28 окт 2019 в 20:03

    Может органы подключаться ?