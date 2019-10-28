На Ипподромской несовершеннолетняя девушка выпала из 10-этажки

— По факту обнаружения тела несовершеннолетней проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Сотрудники полиции и Следственного комитета работают на месте происшествия, — добавили в полиции, попросив за всей дополнительной информацией обращаться в СК.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, тело обнаружили вечером под окнами дома на Ипподромской, 30.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что девушке было 13 лет и что якобы она училась в гимназии неподалёку.



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