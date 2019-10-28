Дело директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» дошло до суда — его обвиняют в вымогательстве и поджогах

Пириева задержали год назад и до сих пор не выпустили из СИЗО

В Новосибирске до суда дошло дело директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» Анвара Пириева — его обвиняют в вымогательстве и поджогах.

Как сообщила корреспонденту НГС адвокат Пириева Анна Гулевич, сегодня должно было пройти первое судебное заседание, но оно не состоялось — одного из обвиняемых не доставили в зал суда. Следующее заседание назначили на 13 ноября.

Кроме того, защитник отметила, что уже больше года на Пириева оказывается давление.

— В этом уголовном деле 5 обвиняемых, но только Пириев Анвар уже больше года находится в следственном изоляторе. Но так как мы связываем это уголовное дело с корпоративным конфликтом и не более, считаем, что таким образом осуществляется давление на бизнес. Его обвиняют в вымогательстве и организации нескольких поджогов. Всех остальных обвиняют только в поджогах. По версии следствия, Пириев совершил вымогательство посредством отправления СМС в WhatsApp. Сообщение было направлено не с номера Пириева, с другого номера, но они полагают, что это он его направил, — объяснила она.