Дело директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» дошло до суда — его обвиняют в вымогательстве и поджогах

В Новосибирске до суда дошло дело директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» Анвара Пириева — его обвиняют в вымогательстве и поджогах.
Как сообщила корреспонденту НГС адвокат Пириева Анна Гулевич, сегодня должно было пройти первое судебное заседание, но оно не состоялось — одного из обвиняемых не доставили в зал суда. Следующее заседание назначили на 13 ноября.
Кроме того, защитник отметила, что уже больше года на Пириева оказывается давление.
— В этом уголовном деле 5 обвиняемых, но только Пириев Анвар уже больше года находится в следственном изоляторе. Но так как мы связываем это уголовное дело с корпоративным конфликтом и не более, считаем, что таким образом осуществляется давление на бизнес. Его обвиняют в вымогательстве и организации нескольких поджогов. Всех остальных обвиняют только в поджогах. По версии следствия, Пириев совершил вымогательство посредством отправления СМС в WhatsApp. Сообщение было направлено не с номера Пириева, с другого номера, но они полагают, что это он его направил, — объяснила она.
По информации базы данных «Контур.Фокус», Анвар Пириев является директором и учредителем множества компаний по всей России с названием «Тревелерс кофе».
Пириева задержали 30 сентября 2018 года в аэропорту Шереметьево после прилёта из Баку и отправили в Новосибирск. По информации ведомства, задержание производили сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБРа. Параллельно прошли и обыски в доме Пириева, в ходе которых полицейские изъяли предметы и документы, которые якобы позволят доказать его вину.
Тогда вместе с Анваром Пириевым задержали и 5 других граждан, которых полицейские подозревают в пособничестве Пириеву. По данным МВД, один из задержанных организовал банду, которая требовала у одного из жителей Новосибирска деньги и имущество на сумму более 18 миллионов рублей, а также подожгла его дачный дом, баню и автомобиль Land Cruiser Prado.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» — по ней предпринимателю грозит срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.