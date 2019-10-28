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Криминал

Дело директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» дошло до суда — его обвиняют в вымогательстве и поджогах

По версии следствия, он пытался вымогать деньги через WhatsApp

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Пириева задержали год назад и до сих пор не выпустили из СИЗО

Пириева задержали год назад и до сих пор не выпустили из СИЗО

В Новосибирске до суда дошло дело директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» Анвара Пириева — его обвиняют в вымогательстве и поджогах.

Как сообщила корреспонденту НГС адвокат Пириева Анна Гулевич, сегодня должно было пройти первое судебное заседание, но оно не состоялось — одного из обвиняемых не доставили в зал суда. Следующее заседание назначили на 13 ноября. 

Кроме того, защитник отметила, что уже больше года на Пириева оказывается давление.

— В этом уголовном деле 5 обвиняемых, но только Пириев Анвар уже больше года находится в следственном изоляторе. Но так как мы связываем это уголовное дело с корпоративным конфликтом и не более, считаем, что таким образом осуществляется давление на бизнес. Его обвиняют в вымогательстве и организации нескольких поджогов. Всех остальных обвиняют только в поджогах. По версии следствия, Пириев совершил вымогательство посредством отправления СМС в WhatsApp. Сообщение было направлено не с номера Пириева, с другого номера, но они полагают, что это он его направил, — объяснила она.

По информации базы данных «Контур.Фокус», Анвар Пириев является директором и учредителем множества компаний по всей России с названием «Тревелерс кофе».

Пириева задержали 30 сентября 2018 года в аэропорту Шереметьево после прилёта из Баку и отправили в Новосибирск. По информации ведомства, задержание производили сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБРа. Параллельно прошли и обыски в доме Пириева, в ходе которых полицейские изъяли предметы и документы, которые якобы позволят доказать его вину.

Тогда вместе с Анваром Пириевым задержали и 5 других граждан, которых полицейские подозревают в пособничестве Пириеву. По данным МВД, один из задержанных организовал банду, которая требовала у одного из жителей Новосибирска деньги и имущество на сумму более 18 миллионов рублей, а также подожгла его дачный дом, баню и автомобиль Land Cruiser Prado.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» — по ней предпринимателю грозит срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Худой
    28 окт 2019 в 19:56

    Брунтальный, дядя, мне нравится - с пузиком ё. )

    Точняк
    28 окт 2019 в 19:43

    Что то вид не очень довольный у директора.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 19:42

    Вотсап надо запретить, все проблемы от него.