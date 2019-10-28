Новосибирские полицейские получат почти 80 новых Skoda Octavia и УАЗов

В МВД рассказали, сколько новых автомобилей получит новосибирская дорожная патрульная служба. До конца года в ее распоряжении окажется 79 новых машин — преимущественно это будут Skoda Octavia, но также ГИБДД получит и несколько УАЗ «Патриот».

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС, до конца года подразделения дорожной патрульной службы получат 73 Skoda Octavia и 6 УАЗ «Патриот».

— С 2020 по 2024 годы региональная Госавтоинспекция получит 100 автомобилей разных марок. Полученные автомобили будут направлены в полк ДПС ГИБДД России по Новосибирской области, полк ДПС ГИБДД России по Новосибирску и в Отдельную специализированную роту ДПС ГИБДД России по Новосибирской области, — говорится в ответе.