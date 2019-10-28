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Дороги и транспорт

Новосибирские полицейские получат почти 80 новых Skoda Octavia и УАЗов

В следующие 4 года ГИБДД получит ещё 100 новых машин

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Фуры с новыми машинами для ДПС заметили в Омской области

Фуры с новыми машинами для ДПС заметили в Омской области

В МВД рассказали, сколько новых автомобилей получит новосибирская дорожная патрульная служба. До конца года в ее распоряжении окажется 79 новых машин — преимущественно это будут Skoda Octavia, но также ГИБДД получит и несколько УАЗ «Патриот».

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС, до конца года подразделения дорожной патрульной службы получат 73 Skoda Octavia и 6 УАЗ «Патриот».

— С 2020 по 2024 годы региональная Госавтоинспекция получит 100 автомобилей разных марок. Полученные автомобили будут направлены в полк ДПС ГИБДД России по Новосибирской области, полк ДПС ГИБДД России по Новосибирску и в Отдельную специализированную роту ДПС ГИБДД России по Новосибирской области, — говорится в ответе.

Ранее НГС сообщал о том, что часть новых машин уже поступила в распоряжение ГИБДД. Тогда один из источников сообщал корреспонденту НГС, что автомобили пришли по госзакупке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которую объявил Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Второй источник в ведомстве добавлял, что сейчас ощущается острая нехватка в новых автомобилях и полицейские ожидают, когда новые машины поступят в полки.

Как сообщало издание 74.ru, всего было разыграно 9 аукционов на 3870 легковых автомобилей для нужд ДПС всех федеральных округов. Общая сумма закупки составила 7 миллиардов рублей.

Сибирский федеральный округ получит 526 машин, а на их закупку ушёл почти миллиард рублей. Контракт на поставку выиграл один из крупнейших автомобильных дилеров страны — компания «Рольф».

Новые автомобили выпущены в 2019 году, объём двигателя составляет 1,8 литра, а мощность — до 180 л. с. В обязательную комплектацию входит наличие кондиционера, усилителя руля, системы курсовой устойчивости. Кроме того, каждая машина оборудована аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки, а также аудио- и видеозаписи в салоне и сигнальными установками.

В конце августа стало известно о другой закупке МВД, связанной с машинами. Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД решило купить 7 автомобилей Hyundai Solaris или их аналогов за 5,7 миллиона рублей — в машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб и подогрев передних сидений.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Греча
    28 окт 2019 в 22:16

    А лада веста? А как же импортозамещение, это только слова?

    Точняк
    28 окт 2019 в 22:25

    У нас в чопе ГБР ездит на бронированных автомобилях.

    28 окт 2019 в 22:38

    Кто то пролоббировал шкоду вместо гранты или весты.
    В общем импортозамещение в действии.)