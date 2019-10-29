Открытие «барного квартала» в Новосибирске сдвинули на месяц, но 18 заведений уже согласны работать

Свои заведения в «БлаБлаБаре» откроет, например, компания Дениса Иванова (на фото — кафе Aziatish в новосибирской гостинице сети «Азимут») Фото: Стас Соколов

Владельцы будущего «барного квартала» Blablabar подписали договоры с половиной арендаторов, но оказалось, что открытие пришлось перенести на месяц. НГС узнал, кто уже готов открыть свои заведения в «Сити Центре» на Депутатской, а кто сомневается.

Информация о переносе даты начала работы проекта появилась в официальном инстаграм-аккаунте blablabar.novosibirsk.

— Да, должны признаться: катастрофически не успеваем к 1 ноября. Стройка — это ж как две атомные войны. Вот у нас сейчас звукоизоляционные сражения. А на пожарных и вентиляционных фронтах — увы, затишье. Открытие переносим на декабрь, — сказано в сообщении.



«Барный квартал» займет весь второй этаж офисного здания «Сити Центр» (так помещение выглядело в конце августа этого года) Фото: Стас Соколов / НГС

Руководитель проекта в Новосибирске Андрей Васин подтвердил факт переноса даты открытия, однако был настроен оптимистично.

— У меня уже подписано 18 договоров, переговоры ведутся и по остальным площадкам, — говорит Васин. По словам руководителя новосибирского BlaBlaBar, рестораторы, у которых есть уже реализованные проекты, придут в «барный квартал» без собственных брендов — такова концепция проекта. Среди арендаторов Васин называет группу Дениса Иванова, управленцев из новосибирского бара Mishkin&Mishkin (сам бар принадлежит омским предпринимателям), команду закрывшегося новосибирского бара Grelka (сейчас у неё есть проект Crafty Radler на «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная»). Васин также сообщил о возможном участии в проекте столичной ресторанной группы Аркадия Новикова, который якобы готов открыть в новосибирском «БлаБлаБаре» ресторан площадью 600 кв. метров. — Отчасти причина переноса открытия в этом, поскольку для них придется построить отдельный ресторан, — говорит Васин.

Руководитель направления авторских ресторанов группы Дениса Иванова Артур Ганагин подтвердил намерение его компании открыть в «БлаБлаБаре» два заведения.

— Один будет подобием Aziatish (азиатские хиты и закуски). Рамен, конечно, тоже, так как это главное похмельное блюдо. Второй — условно итальянская пицца, пинца (разновидность пиццы), соответствующие закуски, — пояснил Ганагин.



Андрей Васин утверждает, что заключил уже контракты на 18 площадок из 37 Фото: Стас Соколов / НГС