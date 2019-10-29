29 октября вторник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 63.87
eur 70.84

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 63.87
eur 70.84

Все новости

Все новости
Еда

Открытие «барного квартала» в Новосибирске сдвинули на месяц, но 18 заведений уже согласны работать

НГС узнал, кто из рестораторов уже решил принять участие в проекте

Поделиться

3 988
18 Обсудить
Свои заведения в «БлаБлаБаре» откроет, например, компания Дениса Иванова (на фото — кафе Aziatish в новосибирской гостинице сети «Азимут»)

Свои заведения в «БлаБлаБаре» откроет, например, компания Дениса Иванова (на фото — кафе Aziatish в новосибирской гостинице сети «Азимут»)

Владельцы будущего «барного квартала» Blablabar подписали договоры с половиной арендаторов, но оказалось, что открытие пришлось перенести на месяц. 

НГС узнал, кто уже готов открыть свои заведения в «Сити Центре» на Депутатской, а кто сомневается.

Информация о переносе даты начала работы проекта появилась в официальном инстаграм-аккаунте blablabar.novosibirsk.

— Да, должны признаться: катастрофически не успеваем к 1 ноября. Стройка — это ж как две атомные войны. Вот у нас сейчас звукоизоляционные сражения. А на пожарных и вентиляционных фронтах — увы, затишье. Открытие переносим на декабрь, — сказано в сообщении.

«Барный квартал» займет весь второй этаж офисного здания «Сити Центр» (так помещение выглядело в конце августа этого года)

«Барный квартал» займет весь второй этаж офисного здания «Сити Центр» (так помещение выглядело в конце августа этого года)

Руководитель проекта в Новосибирске Андрей Васин подтвердил факт переноса даты открытия, однако был настроен оптимистично.

— У меня уже подписано 18 договоров, переговоры ведутся и по остальным площадкам, — говорит Васин.

По словам руководителя новосибирского BlaBlaBar, рестораторы, у которых есть уже реализованные проекты, придут в «барный квартал» без собственных брендов — такова концепция проекта. Среди арендаторов Васин называет группу Дениса Иванова, управленцев из новосибирского бара Mishkin&Mishkin (сам бар принадлежит омским предпринимателям), команду закрывшегося новосибирского бара Grelka (сейчас у неё есть проект Crafty Radler на «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная»). Васин также сообщил о возможном участии в проекте столичной ресторанной группы Аркадия Новикова, который якобы готов открыть в новосибирском «БлаБлаБаре» ресторан площадью 600 кв. метров.

— Отчасти причина переноса открытия в этом, поскольку для них придется построить отдельный ресторан, — говорит Васин. 

Руководитель направления авторских ресторанов группы Дениса Иванова Артур Ганагин подтвердил намерение его компании открыть в «БлаБлаБаре» два заведения.

— Один будет подобием Aziatish (азиатские хиты и закуски). Рамен, конечно, тоже, так как это главное похмельное блюдо. Второй — условно итальянская пицца, пинца (разновидность пиццы), соответствующие закуски, — пояснил Ганагин.

Андрей Васин утверждает, что заключил уже контракты на 18 площадок из 37

Андрей Васин утверждает, что заключил уже контракты на 18 площадок из 37

Часть новосибирских рестораторов, впрочем, до сих пор относятся к проекту с сомнением.

— В каждом баре должна быть своя уникальная атмосфера, а куча баров в одном месте, на мой взгляд, только будут мешать друг другу. Ну и абсолютно непонятно, где взять столько людей, чтобы посадить их за все стойки, и где взять такое количество хотя бы мало-мальски квалифицированных барменов, — говорит создатель и совладелец группы Friends Orchestra (Ruby, Spark`s, The Chop`s и т. д.) Владислав Мусиенко.

BlaBlaBar — проект инвесторов из Казахстана, где у них уже работает два подобных заведения (в Алма-Ате и Нур-Султане). «Барный квартал» должен занять весь второй этаж офисного здания «Сити Центр». На площади 2900 кв. метров должны разместиться 37 баров и два ресторана с открытыми кухнями, рассказывал в конце августа НГС Андрей Васин. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

BlaBlaBarДенис Иванов

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    БОСС ЧОП на Богаткого
    29 окт 2019 в 12:16

    Отличное место, вся алкашня города будет знать где её ждут.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 12:16

    Быстро рыгаловка закроется... И бездельник пролетит...

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 12:15

    Не барного, а переулок Запойный.