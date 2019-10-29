Открытие «барного квартала» в Новосибирске сдвинули на месяц, но 18 заведений уже согласны работать

Владельцы будущего «барного квартала» Blablabar подписали договоры с половиной арендаторов, но оказалось, что открытие пришлось перенести на месяц.
НГС узнал, кто уже готов открыть свои заведения в «Сити Центре» на Депутатской, а кто сомневается.
Информация о переносе даты начала работы проекта появилась в официальном инстаграм-аккаунте blablabar.novosibirsk.
— Да, должны признаться: катастрофически не успеваем к 1 ноября. Стройка — это ж как две атомные войны. Вот у нас сейчас звукоизоляционные сражения. А на пожарных и вентиляционных фронтах — увы, затишье. Открытие переносим на декабрь, — сказано в сообщении.
Руководитель проекта в Новосибирске Андрей Васин подтвердил факт переноса даты открытия, однако был настроен оптимистично.
— У меня уже подписано 18 договоров, переговоры ведутся и по остальным площадкам, — говорит Васин.
По словам руководителя новосибирского BlaBlaBar, рестораторы, у которых есть уже реализованные проекты, придут в «барный квартал» без собственных брендов — такова концепция проекта. Среди арендаторов Васин называет группу Дениса Иванова, управленцев из новосибирского бара Mishkin&Mishkin (сам бар принадлежит омским предпринимателям), команду закрывшегося новосибирского бара Grelka (сейчас у неё есть проект Crafty Radler на «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная»). Васин также сообщил о возможном участии в проекте столичной ресторанной группы Аркадия Новикова, который якобы готов открыть в новосибирском «БлаБлаБаре» ресторан площадью 600 кв. метров.
— Отчасти причина переноса открытия в этом, поскольку для них придется построить отдельный ресторан, — говорит Васин.
Руководитель направления авторских ресторанов группы Дениса Иванова Артур Ганагин подтвердил намерение его компании открыть в «БлаБлаБаре» два заведения.
— Один будет подобием Aziatish (азиатские хиты и закуски). Рамен, конечно, тоже, так как это главное похмельное блюдо. Второй — условно итальянская пицца, пинца (разновидность пиццы), соответствующие закуски, — пояснил Ганагин.
Часть новосибирских рестораторов, впрочем, до сих пор относятся к проекту с сомнением.
— В каждом баре должна быть своя уникальная атмосфера, а куча баров в одном месте, на мой взгляд, только будут мешать друг другу. Ну и абсолютно непонятно, где взять столько людей, чтобы посадить их за все стойки, и где взять такое количество хотя бы мало-мальски квалифицированных барменов, — говорит создатель и совладелец группы Friends Orchestra (Ruby, Spark`s, The Chop`s и т. д.) Владислав Мусиенко.
BlaBlaBar — проект инвесторов из Казахстана, где у них уже работает два подобных заведения (в Алма-Ате и Нур-Султане). «Барный квартал» должен занять весь второй этаж офисного здания «Сити Центр». На площади 2900 кв. метров должны разместиться 37 баров и два ресторана с открытыми кухнями, рассказывал в конце августа НГС Андрей Васин.