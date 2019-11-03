Житель Новосибирска пожаловался на систему выдачи бесплатного препарата «Кстанди» в городской клинической больнице. По словам мужчины, он вынужден ежедневно забирать в больнице препарат, несмотря на то, что ещё несколько дней назад его выдавали упаковкой на неделю вперёд.
«Час туда, час обратно. И так каждый день»
— Если надо, то я буду приходить по ночам, на карачках и так далее… Но я совершенно ясно усматриваю, что в ежедневных визитах нет никакой лечебной необходимости. Может, и существует такая инструкция, но тогда нужно бороться с этими правилами, изменять их. Представьте: каждый день десятки человек из разных точек города, в том числе из района — Толмачей, Бердска, Колывани — целенаправленно приезжают в больницу, получают несколько штук таблеточек за пять минут и едут обратно. Сегодня, завтра, послезавтра — чтобы ни случилось. Но это же вопиющий факт! Умрут больше от того, что ездят. У меня вот от порога до порога дорога занимает ровно час. Час туда, час обратно и пять минут там. Ездить на метро не всегда получается из-за болей в спине, а на такси ездить каждый день мне пенсии не хватает… А связь тут простая: пока кушаю таблетки — я живу, — рассказал корреспонденту НГС Сергей.
Упаковка капсул, по словам мужчины, рассчитана на семидневный курс. Каждая ежедневная доза подписана определённым днём недели: ошибиться в приеме препарата невозможно. Ежедневного наблюдения, уточнил Сергей, ему тоже не требуется: каждый день просто выдают капсулы и всё, без осмотра и разговоров с врачами. Причём изначально врачи так и выдавали препарат, сразу на семь дней, но потом появилось какое-то распоряжение, и медсёстры стали выдавать препарат по новой схеме.
Рак четвертой стадии Сергею диагностировали осенью 2018 года. Мужчина перенёс операцию, после чего весной 2019 года ему прописали различные препараты. Таблетки, с выдачей которых сейчас и возникли проблемы, он начал принимать в начале осени. Стоимость ежедневного приёма этого препарата, по словам новосибирца, в пределах 8000–10000 рублей. Больным препарат выдаётся бесплатно.
В целом, говорит мужчина, он не может упрекнуть государство в отношении к онкобольным: большая часть дорогих обследований и лечения выполняется за счёт специальных квот. Но вот эта странная ситуация с необходимостью появляться ежедневно в больнице ему непонятна.
Всё строго по правилам. Как это объясняют в Минздраве
В Минздраве на запрос НГС ответили, что выдача капсул «Кстанди» строго регламентирована определёнными правилами и выдаётся в условиях дневного стационара.
— Пациенты онкологического профиля, получающие системное противоопухолевое лечение в условиях дневного стационара, ежедневно осматриваются лечащим врачом-онкологом. Выполняются все необходимые диагностические и лечебные манипуляции: измерение артериального давления, пульса, частоты дыхательных движений и так далее. Осмотр пациента регистрируется в дневниковой записи. Старшая медицинская сестра выдает необходимую разовую дозу лекарственного препарата по назначению врача. Пациент находится в палате дневного стационара, — сообщили в официальном ответе из Минздрава.
— Осмотр происходит раз в неделю: кровь на анализ, осмотр и беседа, — возражает читатель НГС, обратившийся с этой проблемой в редакцию. — Идёт манипуляция: «Мы же их лечим каждый день». Они нас калечат каждый день, когда по два часа едешь в один конец. Единственное, что они делают, когда я приезжаю — за три секунды выдают суточную дозу таблеток. Потому что онкология — это не инфаркт миокарда, это медленная, долгая болезнь. Изменения тут не происходят ежесуточно.
На прошлой неделе НГС опубликовал колонку Дарьи Антроповой, которая борется с лимфомой. Девушка рассказала, о чём можно и нельзя разговаривать с онкопациентами.