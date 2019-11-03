Житель Новосибирска пожаловался на систему выдачи бесплатного препарата «Кстанди» в городской клинической больнице. По словам мужчины, он вынужден ежедневно забирать в больнице препарат, несмотря на то, что ещё несколько дней назад его выдавали упаковкой на неделю вперёд.



«Час туда, час обратно. И так каждый день»

— Если надо, то я буду приходить по ночам, на карачках и так далее… Но я совершенно ясно усматриваю, что в ежедневных визитах нет никакой лечебной необходимости. Может, и существует такая инструкция, но тогда нужно бороться с этими правилами, изменять их. Представьте: каждый день десятки человек из разных точек города, в том числе из района — Толмачей, Бердска, Колывани — целенаправленно приезжают в больницу, получают несколько штук таблеточек за пять минут и едут обратно. Сегодня, завтра, послезавтра — чтобы ни случилось. Но это же вопиющий факт! Умрут больше от того, что ездят. У меня вот от порога до порога дорога занимает ровно час. Час туда, час обратно и пять минут там. Ездить на метро не всегда получается из-за болей в спине, а на такси ездить каждый день мне пенсии не хватает… А связь тут простая: пока кушаю таблетки — я живу, — рассказал корреспонденту НГС Сергей.

