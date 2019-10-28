Сибиряки сутки собирали на скорость пазлы в Бельгии и стали чемпионами мира

Команда из Новосибирска и их трофей. С новыми пазлами ребятами будут готовиться к ЧМ-2020 в Испании

Новосибирская команда Siberian team стала чемпионом мира по скоростной сборке пазлов. За звание самых быстрых боролись 182 команды, но все почести — победа, награда в виде кубка и новых пазлов, а также приглашение на чемпионат мира — 2020 в Испанию — достались нашим землякам.



Чемпионат проходил 26–27 октября в Бельгии. Сибиряки поставили перед собой задачу — побить свой предыдущий рекорд.