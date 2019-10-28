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Развлечения

Сибиряки сутки собирали на скорость пазлы в Бельгии и стали чемпионами мира

Они потратили четыре месяца на тренировки и кучу денег на поездку, чтобы получить в подарок новые пазлы

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Команда из Новосибирска и их трофей. С новыми пазлами ребятами будут готовиться к ЧМ-2020 в Испании

Команда из Новосибирска и их трофей. С новыми пазлами ребятами будут готовиться к ЧМ-2020 в Испании

Новосибирская команда Siberian team стала чемпионом мира по скоростной сборке пазлов. За звание самых быстрых боролись 182 команды, но все почести — победа, награда в виде кубка и новых пазлов, а также приглашение на чемпионат мира — 2020 в Испанию — достались нашим землякам.

Чемпионат проходил 26–27 октября в Бельгии. Сибиряки поставили перед собой задачу — побить свой предыдущий рекорд.

— Наша команда уже четвертый раз принимает участие в соревнованиях. Третий год подряд мы становимся чемпионами. В этот раз удалось собрать 24 119 деталей за 24 часа. Результат прошлого года — «19 682» детали, — рассказал корреспонденту НГС представитель новосибирской команды Siberian team Дмитрий Науменко.

В течение марафона команда собирала пазлы с самыми разными изображениями: там была и Эйфелева башня, и автомобиль, и витрина кондитерской. Всего им пришлось собрать 21 картинку, а в общем количестве — 24 500 частичек пазла.

По условиям соревнований, команда может состоять максимум из 12 человек, но за столом одновременно находятся только четверо. Все команды стартуют одновременно. Как только кто-то собирает пазл, то говорит об этом контролеру, тот фиксирует время, и команда получает следующую картинку для сборки.

Собирать пазлы на скорость для новосибирской команды&nbsp;— уже не просто хобби, а настоящий спорт

Собирать пазлы на скорость для новосибирской команды — уже не просто хобби, а настоящий спорт

К чемпионату команда из Новосибирска готовилась четыре месяца.

— Тренировки начались за два месяца до чемпионата и проходили 2–3 раза в неделю, — рассказал Дмитрий Науменко.

Следующая цель команды — чемпионат мира — 2020 в Испании. Кроме того, уже запланировано проведение чемпионата России в Новосибирске следующим летом.

В топ-10 также вошли еще 2 российские команды: Puzzler.Su Team1 — 3-е место, Siberian puzzler — 8-е место.

Это далеко не первая победа команды. Ранее сибиряки становились чемпионами мира по скоростному сбору пазлов в Испании.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Точняк
    28 окт 2019 в 18:19

    Хорошо когда есть платежеспособные родители.оплачивают поездки и пазлы.можно вместого чтобы вкалывать ..собирать пазлы....

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 18:18

    Есть чемпионаты мира по разгадыванию сканвордов? Мои подчиненные это хорошо делают.