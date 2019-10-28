Сибиряки сутки собирали на скорость пазлы в Бельгии и стали чемпионами мира

Новосибирская команда Siberian team стала чемпионом мира по скоростной сборке пазлов. За звание самых быстрых боролись 182 команды, но все почести — победа, награда в виде кубка и новых пазлов, а также приглашение на чемпионат мира — 2020 в Испанию — достались нашим землякам.
Чемпионат проходил 26–27 октября в Бельгии. Сибиряки поставили перед собой задачу — побить свой предыдущий рекорд.
— Наша команда уже четвертый раз принимает участие в соревнованиях. Третий год подряд мы становимся чемпионами. В этот раз удалось собрать
В течение марафона команда собирала пазлы с самыми разными изображениями: там была и Эйфелева башня, и автомобиль, и витрина кондитерской. Всего им пришлось собрать 21 картинку, а в общем количестве —
По условиям соревнований, команда может состоять максимум из 12 человек, но за столом одновременно находятся только четверо. Все команды стартуют одновременно. Как только кто-то собирает пазл, то говорит об этом контролеру, тот фиксирует время, и команда получает следующую картинку для сборки.
К чемпионату команда из Новосибирска готовилась четыре месяца.
— Тренировки начались за два месяца до чемпионата и проходили 2–3 раза в неделю, — рассказал Дмитрий Науменко.
Следующая цель команды — чемпионат мира — 2020 в Испании. Кроме того, уже запланировано проведение чемпионата России в Новосибирске следующим летом.
В топ-10 также вошли еще 2 российские команды: Puzzler.Su Team1 — 3-е место, Siberian puzzler — 8-е место.
Это далеко не первая победа команды. Ранее сибиряки становились чемпионами мира по скоростному сбору пазлов в Испании.