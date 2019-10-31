В Новосибирске закрылись последние супермаркеты двух известных торговых сетей

«Универсамы удачных покупок» были самой крупной сетью группы «Новые торговые системы» Фото: Стас Соколов

Из Новосибирска исчезли последние магазины торговых сетей «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии». Их создатели находятся сейчас в процедуре банкротства.

Когда появились магазины двух сетей Сети «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии» были созданы группой компаний «Новые торговые системы», которая в своё время была одним из крупнейших ритейлеров Новосибирска.

В 2009 году название «Универсам удачных покупок» стало новым для магазинов сети «Пятёрочка» после того, как владелец бренда разорвал с НТС договор франчайзинга. В период наибольшего развития в сети было порядка 150 супермаркетов среднего размера.

«Лидер экономии» появилась примерно в это же время и создавалась изначально как сеть дискаунтеров (магазинов с ограниченным выбором, минимальным сервисом и низкими ценами). Их количество не превышало трех десятков.



«Лидер экономии» задумывался как сеть с низкими ценами Фото: Стас Соколов

Тенденция к сокращению сетей Последние несколько лет размеры обеих сетей неуклонно сокращались. Так, в январе 2018 года, по данным 2ГИС, в Новосибирске работали уже 46 «Универсамов удачных покупок» и 12 «Лидеров экономии», в январе этого года их количество сократилось до 9 и 6 соответственно, в сентябре их оставалось всего пять — два «Универсама» и три «Лидера». На месте закрывшихся магазинов в большинстве случаев открылись торговые точки конкурентов (больше всего помещений досталось «Марии Ра»).

Когда магазины полностью исчезли В последнем обновлении 2ГИС обе сети исчезли. Как сообщили в пресс-службе сервиса, на начало октября в 2ГИС был только один магазин «Универсам удачных покупок» (Краснообск, 207). — Его удалили 21 октября, в онлайн-версии он перестал отображаться 22 октября. На момент, когда «Лидер Экономии» перестал отображаться в справочнике, в сети было шесть магазинов, сообщила пресс-секретарь 2ГИС Дарья Староверова.



Чем ещё занимались создатели сетей Кроме «Универсама удачных покупок» и «Лидера экономии», НТС развивала в Новосибирске по франшизе сеть «Бахетле», а также собственный проект «Добрянка» (работают по два магазина), сеть магазинов напитков «Правильное пиво» (в 2ГИС нет ни одной точки). Что сейчас с компанией НТС

Компания НТС давно испытывает проблемы с кредиторами. Ещё в 2016 году в отношении неё была начата процедура банкротства. Годом позже было открыто конкурсное производство, а в 2019 году начата процедура против непосредственных владельцев сети — братьев Евгения Насоленко и Виталия Насоленко. 17 октября они были признаны банкротами и в отношении них начата процедура реструктуризации долгов. Известные корреспонденту НГС контакты Насоленко на момент публикации были недоступны.

В офисе «Бахетле» и «Добрянки» подтвердили факт закрытия магазинов «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии», но прокомментировать это событие отказались, сославшись на то, что люди, занимавшиеся этими сетями, в компании больше не работают.



— «Добрянка» и «Бахетле» давно существуют как отдельные предприятия, формально не имеют отношения к прочим проектам и работают в обычном режиме, — пояснил сотрудник компании.



На месте закрывшихся магазинов НТС открылись торговые точки конкурентов Фото: Стас Соколов