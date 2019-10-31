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В Новосибирске закрылись последние супермаркеты двух известных торговых сетей

Разбираемся, что случилось

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«Универсамы удачных покупок»&nbsp;были самой крупной сетью группы «Новые торговые системы»&nbsp;

«Универсамы удачных покупок» были самой крупной сетью группы «Новые торговые системы» 

Из Новосибирска исчезли последние магазины торговых сетей «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии». Их создатели находятся сейчас в процедуре банкротства.

Когда появились магазины двух сетей

Сети «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии» были созданы группой компаний «Новые торговые системы», которая в своё время была одним из крупнейших ритейлеров Новосибирска.

В 2009 году название «Универсам удачных покупок» стало новым для магазинов сети «Пятёрочка» после того, как владелец бренда разорвал с НТС договор франчайзинга. В период наибольшего развития в сети было порядка 150 супермаркетов среднего размера. 

«Лидер экономии» появилась примерно в это же время и создавалась изначально как сеть дискаунтеров (магазинов с ограниченным выбором, минимальным сервисом и низкими ценами). Их количество не превышало трех десятков. 

«Лидер экономии» задумывался как сеть с низкими ценами

«Лидер экономии» задумывался как сеть с низкими ценами

Тенденция к сокращению сетей

Последние несколько лет размеры обеих сетей неуклонно сокращались. Так, в январе 2018 года, по данным 2ГИС, в Новосибирске работали уже 46 «Универсамов удачных покупок» и 12 «Лидеров экономии», в январе этого года их количество сократилось до 9 и 6 соответственно, в сентябре их оставалось всего пять — два «Универсама» и три «Лидера». На месте закрывшихся магазинов в большинстве случаев открылись торговые точки конкурентов (больше всего помещений досталось «Марии Ра»). 

Когда магазины полностью исчезли

В последнем обновлении 2ГИС обе сети исчезли. Как сообщили в пресс-службе сервиса, на начало октября в 2ГИС был только один магазин «Универсам удачных покупок» (Краснообск, 207). 

— Его удалили 21 октября, в онлайн-версии он перестал отображаться 22 октября. На момент, когда «Лидер Экономии» перестал отображаться в справочнике, в сети было шесть магазинов, сообщила пресс-секретарь 2ГИС Дарья Староверова.

Чем ещё занимались создатели сетей

Кроме «Универсама удачных покупок» и «Лидера экономии», НТС развивала в Новосибирске по франшизе сеть «Бахетле», а также собственный проект «Добрянка» (работают по два магазина), сеть магазинов напитков «Правильное пиво» (в 2ГИС нет ни одной точки). 

Что сейчас с компанией НТС

Компания НТС давно испытывает проблемы с кредиторами. Ещё в 2016 году в отношении неё была начата процедура банкротства. Годом позже было открыто конкурсное производство, а в 2019 году начата процедура против непосредственных владельцев сети — братьев Евгения Насоленко и Виталия Насоленко. 17 октября они были признаны банкротами и в отношении них начата процедура реструктуризации долгов. Известные корреспонденту НГС контакты Насоленко на момент публикации были недоступны.

В офисе «Бахетле» и «Добрянки» подтвердили факт закрытия магазинов «Универсам удачных покупок» и «Лидер экономии», но прокомментировать это событие отказались, сославшись на то, что люди, занимавшиеся этими сетями, в компании больше не работают. 

— «Добрянка» и «Бахетле» давно существуют как отдельные предприятия, формально не имеют отношения к прочим проектам и работают в обычном режиме, — пояснил сотрудник компании. 

На месте закрывшихся магазинов НТС открылись торговые точки конкурентов

На месте закрывшихся магазинов НТС открылись торговые точки конкурентов

Это не первая потеря новосибирского ритейла за последнее время. Столкнувшись с проблемами аналогичного свойства (иски кредиторов), другой крупный новосибирский ритейлер — группа «Холидей» — фактически ликвидировал свою основную сеть «Холидей классик». Часть помещений, которые занимали эти супермаркеты, была продана, часть передана под дискаунтеры «Холди». 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Точняк
    31 окт 2019 в 19:04

    там было дорого(

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 19:03

    И хорошо, что закрылись. Полно других магазинов.

    чоп
    31 окт 2019 в 19:11

    подвели, конечно, наш чоп
    мы там отлично закупались на корпоративы и охраняли их.