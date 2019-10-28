«Он так зарабатывал»: новосибирец прописал 86 мигрантов по 500 рублей с каждого и пошёл под суд

Жителя Новосибирска отдадут под суд за прописку в своей квартире 86 иностранцев — теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина, 37-летнего мужчину обвиняют в совершении 48 преступлений по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».
— Все [подобные обвиняемые] дают пояснения, что делали это в связи с тяжёлым материальным положением. Он так зарабатывал. В каждом эпизоде он мог одного поставить на учёт, а мог нескольких. В общей сложности получилось 86 граждан. На протяжении года с июня 2018-го по июнь 2019-го он каждый месяц этим занимался, — уточнила Ольга Юдина.
За прописку в своей двухкомнатной квартире обвиняемый просил 500 рублей с человека. После получения денег он подавал документы в МФЦ от имени граждан из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, но фактически в его квартире никто из прописанных не проживал.
По её словам, ранее новосибирца уже судили за серию аналогичных преступлений, поэтому в этот раз ему грозит реальный срок.
— Тут будет решаться вопрос уже о наказании в виде лишения свободы. Вообще за один эпизод грозит до двух лет. Ему же грозит до трех лет, — объяснила она.
Сейчас уголовное дело передано в Кировский районный суд Новосибирска.
В середине октября двоих сибирячек приговорили к условным срокам за фиктивную постановку на учёт 500 мигрантов.Тогда среди прописанных квартирантов оказались связанные с экстремистскими объединениями.