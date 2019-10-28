«Он так зарабатывал»: новосибирец прописал 86 мигрантов по 500 рублей с каждого и пошёл под суд

Жителя Новосибирска отдадут под суд за прописку в своей квартире 86 иностранцев — теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.



Как сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина, 37-летнего мужчину обвиняют в совершении 48 преступлений по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

— Все [подобные обвиняемые] дают пояснения, что делали это в связи с тяжёлым материальным положением. Он так зарабатывал. В каждом эпизоде он мог одного поставить на учёт, а мог нескольких. В общей сложности получилось 86 граждан. На протяжении года с июня 2018-го по июнь 2019-го он каждый месяц этим занимался, — уточнила Ольга Юдина.