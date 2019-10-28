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Криминал

«Он так зарабатывал»: новосибирец прописал 86 мигрантов по 500 рублей с каждого и пошёл под суд

Он самостоятельно подавал документы в МФЦ от имени иностранцев

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Сибиряк прописал у себя 86 иностранцев&nbsp;

Сибиряк прописал у себя 86 иностранцев 

Жителя Новосибирска отдадут под суд за прописку в своей квартире 86 иностранцев — теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина, 37-летнего мужчину обвиняют в совершении 48 преступлений по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

— Все [подобные обвиняемые] дают пояснения, что делали это в связи с тяжёлым материальным положением. Он так зарабатывал. В каждом эпизоде он мог одного поставить на учёт, а мог нескольких. В общей сложности получилось 86 граждан. На протяжении года с июня 2018-го по июнь 2019-го он каждый месяц этим занимался, — уточнила Ольга Юдина.

За прописку в своей двухкомнатной квартире обвиняемый просил 500 рублей с человека. После получения денег он подавал документы в МФЦ от имени граждан из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, но фактически в его квартире никто из прописанных не проживал. 

По её словам, ранее новосибирца уже судили за серию аналогичных преступлений, поэтому в этот раз ему грозит реальный срок. 

— Тут будет решаться вопрос уже о наказании в виде лишения свободы. Вообще за один эпизод грозит до двух лет. Ему же грозит до трех лет, — объяснила она.

Сейчас уголовное дело передано в Кировский районный суд Новосибирска.

В середине октября двоих сибирячек приговорили к условным срокам за фиктивную постановку на учёт 500 мигрантов.Тогда среди прописанных квартирантов оказались связанные с экстремистскими объединениями.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    три архемана
    28 окт 2019 в 17:28

    Можно понять "новосибирца". Все продают Родину на каждом углу, ну и он тоже как смог попытался пристроиться к бизнесу. Но явно не хватило связей и аброзования. Не смог бесконфликтно вписаться в систему.

    Bom
    28 окт 2019 в 17:21

    Так себе заработок. За мусор что 8000 р в месяц платил?

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 17:21

    Таким надо не 500 рублей штрафа присуждать, а реальную уголовную ответственность.Потому как очень велик риск «содействию» даже по незнанию,то есть пассивно подготовку этих личностей к другим действиям, попадающих под другую статью и угрожающих безопасности граждан, живущих в Новосибирске и не только..