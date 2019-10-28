В Новосибирске исчез скандальный знак с «кирпичом», под который ездили водители-хамы

В Новосибирске исчез знак «кирпич» вместе с табличкой «кроме служебного транспорта» — они стояли на проезде к зданию управления федеральной службы судебных приставов. На прошлой неделе новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео служебный транспорт ФССП, который проезжал под этот знак.
Сегодня Денис Новичков рассказал корреспонденту НГС, что в субботу знак и табличка исчезли с проезда к зданию на Красном проспекте, 86/1.
Ролик с нарушением правил дорожного движения блогеры опубликовали в среду, 24 октября, на своём YouTube-канале «Новосибирский». Они останавливали водителей и объясняли им, что они нарушают правила, но в ответ водитель автомобиля ФССП нахамил блогерам.
Тогда в пресс-службе ФССП корреспонденту НГС сообщили, что если сотрудники нарушили правила дорожного движения, то в этом должны разбираться в Госавтоинспекции. На вопрос корреспондента, будет ли проведена внутренняя проверка в пресс-службе, не смогли ответить и попросили направить запрос.
Как объяснял корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, пояснительная табличка «Кроме служебного транспорта» действительно есть, однако в правилах дорожного движения она никак не прописана.
— Не забываем, что если дорожный знак 3.2 — знак «Проезд запрещён», если это дворовая территория или проезд к административному зданию, то граждане, там живущие или работающие, имеют право проехать. Если же это знак 3.1, так называемый «кирпич», то его ни в коем образе нарушать нельзя, — объяснил Владислав Савченков.
Это не первое резонансное видео борцов с захватом городских парковок. Так, в середине сентября Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео чиновников администрации Ленинского района города, которые нарушают ПДД. После видео в администрации собрали всех чиновников и напомнили им, как нужно правильно ездить по дорогам.