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Дороги и транспорт

В Новосибирске исчез скандальный знак с «кирпичом», под который ездили водители-хамы

Вместе со знаком «Въезд запрещён» исчезла и табличка «для служебного транспорта»

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Раньше на этом месте стоял знак «Въезд запрещен» с табличкой «Кроме служебного транспорта»

Раньше на этом месте стоял знак «Въезд запрещен» с табличкой «Кроме служебного транспорта»

В Новосибирске исчез знак «кирпич» вместе с табличкой «кроме служебного транспорта» — они стояли на проезде к зданию управления федеральной службы судебных приставов. На прошлой неделе новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео служебный транспорт ФССП, который проезжал под этот знак.

Сегодня Денис Новичков рассказал корреспонденту НГС, что в субботу знак и табличка исчезли с проезда к зданию на Красном проспекте, 86/1. 

Ролик с нарушением правил дорожного движения блогеры опубликовали в среду, 24 октября, на своём YouTube-канале «Новосибирский». Они останавливали водителей и объясняли им, что они нарушают правила, но в ответ водитель автомобиля ФССП нахамил блогерам. 

Тогда в пресс-службе ФССП корреспонденту НГС сообщили, что если сотрудники нарушили правила дорожного движения, то в этом должны разбираться в Госавтоинспекции. На вопрос корреспондента, будет ли проведена внутренняя проверка в пресс-службе, не смогли ответить и попросили направить запрос.

Так выглядел знак до того, как его убрали

Так выглядел знак до того, как его убрали

Как объяснял корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, пояснительная табличка «Кроме служебного транспорта» действительно есть, однако в правилах дорожного движения она никак не прописана. 

— Не забываем, что если дорожный знак 3.2 — знак «Проезд запрещён», если это дворовая территория или проезд к административному зданию, то граждане, там живущие или работающие, имеют право проехать. Если же это знак 3.1, так называемый «кирпич», то его ни в коем образе нарушать нельзя, — объяснил Владислав Савченков.

Это не первое резонансное видео борцов с захватом городских парковок. Так, в середине сентября Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео чиновников администрации Ленинского района города, которые нарушают ПДД. После видео в администрации собрали всех чиновников и напомнили им, как нужно правильно ездить по дорогам.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    28 окт 2019 в 16:34

    Что-то блогеров развелось, прям шагнуть некуда.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 16:35

    "Как объяснял...инспектор...ГИБДД Владислав Савченков, табличка «Кроме служебного транспорта» действительно есть, однако в правилах дорожного движения она никак не прописана."
    - Видишь суслика?
    - Нет!
    - А он есть!

    "Не забываем, что если дорожный знак 3.2 — знак «Проезд запрещён», если это дворовая территория или проезд к административному зданию, то граждане, там живущие или работающие, имеют право проехать. Если же это знак 3.1, так называемый «кирпич», то его ни в коем образе нарушать нельзя, — объяснил Владислав Савченков."
    Знак 3.2 имеет совсем другое название. Просто позор, товарищ инспектор!

    Ржу
    28 окт 2019 в 16:39

    Ладно, со знаком разобрались.
    Правда только после опубликования видео и статьи на НГС.
    Мы уже к этому привыкли, нет статьи, нет подвижек.
    А почему нет ни строчки о наказании водителя, который матом крыл блогеров?
    Или мат в работе судебных приставов, это специфика работы и он служит для связки слов?