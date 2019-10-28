В Новосибирске исчез скандальный знак с «кирпичом», под который ездили водители-хамы

Раньше на этом месте стоял знак «Въезд запрещен» с табличкой «Кроме служебного транспорта»

В Новосибирске исчез знак «кирпич» вместе с табличкой «кроме служебного транспорта» — они стояли на проезде к зданию управления федеральной службы судебных приставов. На прошлой неделе новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео служебный транспорт ФССП, который проезжал под этот знак.

Сегодня Денис Новичков рассказал корреспонденту НГС, что в субботу знак и табличка исчезли с проезда к зданию на Красном проспекте, 86/1.

Ролик с нарушением правил дорожного движения блогеры опубликовали в среду, 24 октября, на своём YouTube-канале «Новосибирский». Они останавливали водителей и объясняли им, что они нарушают правила, но в ответ водитель автомобиля ФССП нахамил блогерам.