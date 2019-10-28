Традиционный Бангкок и зимняя Анапа: аэропорт Толмачёво перешёл на новое расписание

По зимнему расписанию аэропорт будет работать до 28 марта 2020 года Фото: Александр Ощепков / НГС

Аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание: в этом сезоне пассажиры смогут улететь из Новосибирска более чем в 80 направлениях.

За границу — Традиционно будут выполняться чартерные и регулярные рейсы по международным туристическим направлениям, популярным в зимний сезон: Бангкок, Гоа, Камрань, Утапао, Пхукет, Санья, Фукуок, Пекин, Сеул, Прага, Гонконг, Урумчи, Харбин, Токио, Хэфэй, Мюнхен и Дубай. На направлении Новосибирск — Дубай полёты также начнёт выполнять авиакомпания AZUR air. Nordwind Airlines продолжит выполнение лётной программы на Пхукет, в Бангкок, Утапао и Камрань и начнёт выполнение полётов на Самуи на воздушных судах Boeing 777, — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

S7 Airlines, по данным пресс-службы аэропорта, зимой продолжит выполнять регулярные рейсы в Камрань и Бангкок, а также откроет новые регулярные рейсы на Пхукет. Кроме того, в новом сезоне из Новосибирска по-прежнему можно будет улететь в города ближнего зарубежья, например в Алма-Ату, Баку, Душанбе, Ереван, Караганду, Бишкек, Ош, Ташкент, Фергану. Увеличится частота полётов в Нур-Султан, Худжанд, Усть-Каменогорск, Шымкент, Наманган. S7 Airlines продолжит полёты в Бухару, также с этой авиакомпанией пассажиры смогут отправиться в Павлодар. По России По сравнению с зимним расписанием 2018/2019 годов, авиакомпании увеличат частоту полётов из Новосибирска в Челябинск, Пермь, Самару, Екатеринбург, Казань, Уфу и Нерюнгри. Также по сравнению с прошлой зимой самолёты станут чаще летать в Красноярск, Иркутск, Омск, Сургут, Нижневартовск, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Абакан, Тюмень, Братск, Талакан, Томск, Ноябрьск. Станет больше рейсов во Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

До конца 2019 года пассажиры смогут улететь из Новосибирска в Анапу. S7 Airlines собирается продолжить полёты в Новокузнецк и Полярный, а также увеличить количество рейсов в Краснодар, Сочи и Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, по её информации, в зимнем расписании сохранятся субсидируемые рейсы в разные регионы, например в Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл. По зимнему расписанию авиакомпании продолжат работать до 28 марта 2020 года.



Фиолетовыми точками на карте обозначены международные направления полётов, синими точками — внутренние направления



Инфографика: Евгения Бикунова / «Яндекс.Карты»



