Новосибирцев ждут две магнитные бури до конца года. Как это отразится на здоровье и самочувствии?

НГС попросил астронома, директора астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета и члена учёного совета Новосибирского планетария Сергея Язева рассказать, с чем связаны магнитные бури, которые наблюдаются последние несколько месяцев, как долго этот процесс будет повторяться и действительно ли бури влияют на состояние людей.

25 октября новосибирцы пережили очередную за последние несколько месяцев магнитную бурю, после которой несколько дней были возмущения в магнитосфере Земли.

Чаще всего магнитные бури на Земле возникают после вспышек на Солнце. Но не в этот раз.

По словам Сергея Язева, в ближайшее несколько лет не предвидится сильных магнитных бурь из-за отсутствия на Солнце пятен, на которых появляются вспышки

— Сейчас мы находимся на стадии фактически минимума цикла солнечной активности. Существует 11-летний цикл, когда уровень сперва поднимается на протяжении 2,5–3 лет, потом держится на высоком уровне и спадает лет 5. Предыдущий цикл начался в 2009 году, и сейчас на Солнце уже давно нет пятен, нет факелов. А если нет пятен, то нет и вспышек, потому что вспышки происходят только в области сильных магнитных полей, связанных с пятнами, — объясняет эксперт.

Из-за чего случилась буря на прошлой неделе

Несмотря на отсутствие пятен, говорит Сергей Язев, примерно раз в месяц будут происходить слабые магнитные бури и возмущения — это связано с корональными дырами на Солнце, которые выбрасывают в сторону Земли поток заряженных частиц.

— Оказывается, на Солнце есть ещё один тип образований, проявления активности — это так называемые корональные дыры. Это очень большие области, где открытое магнитное поле. Это значит, что силовые линии магнитного поля уходят далеко-далеко в межпланетное пространство. Получается, что Солнце постоянно вращается. Один оборот оно совершает 27 суток относительно Земли. И если дыра там есть, оттуда постоянно идёт поток и попадает в Землю, — рассказывает астроном.