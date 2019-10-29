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Новосибирцев ждут две магнитные бури до конца года. Как это отразится на здоровье и самочувствии?

Астроном рассказал НГС, из-за чего каждый месяц идут магнитные бури и на что они могут повлиять

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В выходные прошли очередные магнитные бури. Впереди — еще несколько

В выходные прошли очередные магнитные бури. Впереди — еще несколько

25 октября новосибирцы пережили очередную за последние несколько месяцев магнитную бурю, после которой несколько дней были возмущения в магнитосфере Земли. 

НГС попросил астронома, директора астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета и члена учёного совета Новосибирского планетария Сергея Язева рассказать, с чем связаны магнитные бури, которые наблюдаются последние несколько месяцев, как долго этот процесс будет повторяться и действительно ли бури влияют на состояние людей.

Из-за чего обычно происходят магнитные бури

Чаще всего магнитные бури на Земле возникают после вспышек на Солнце. Но не в этот раз.

По словам Сергея Язева, в ближайшее несколько лет не предвидится сильных магнитных бурь из-за отсутствия на Солнце пятен, на которых появляются вспышки

— Сейчас мы находимся на стадии фактически минимума цикла солнечной активности. Существует 11-летний цикл, когда уровень сперва поднимается на протяжении 2,5–3 лет, потом держится на высоком уровне и спадает лет 5. Предыдущий цикл начался в 2009 году, и сейчас на Солнце уже давно нет пятен, нет факелов. А если нет пятен, то нет и вспышек, потому что вспышки происходят только в области сильных магнитных полей, связанных с пятнами, — объясняет эксперт.

Из-за чего случилась буря на прошлой неделе

Несмотря на отсутствие пятен, говорит Сергей Язев, примерно раз в месяц будут происходить слабые магнитные бури и возмущения — это связано с корональными дырами на Солнце, которые выбрасывают в сторону Земли поток заряженных частиц.

— Оказывается, на Солнце есть ещё один тип образований, проявления активности — это так называемые корональные дыры. Это очень большие области, где открытое магнитное поле. Это значит, что силовые линии магнитного поля уходят далеко-далеко в межпланетное пространство. Получается, что Солнце постоянно вращается. Один оборот оно совершает 27 суток относительно Земли. И если дыра там есть, оттуда постоянно идёт поток и попадает в Землю, — рассказывает астроном.

Когда будет следующая магнитная буря в 2019 году

Действительно, после бури 25 октября следующие магнитные возмущения, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ожидаются только 21–22 ноября. 

Также сейчас можно предположить, что магнитная буря будет и в конце декабря.

Ближайшая буря ожидается только к 21 ноября

Ближайшая буря ожидается только к 21 ноября

Влияют ли магнитные бури на людей и на технику

— Магнитные бури, порождаемые потоками из корональных дыр, не способны породить какие-то неприятности в технологических и электронных системах. Даже на состояние живых организмов, если и есть влияние — несущественное, — рассказывает учёный.

По его словам, несмотря на то что влияние магнитных бурь на людей изучают уже более 100 лет, ещё до конца неизвестно, какое влияние они оказывают на людей. У сердечников, говорит Сергей Язев, может повыситься вероятность инфаркта. 

— Есть люди, которые это чувствуют, а есть те, на кого это никак не влияет. Более того, есть люди, на которых одна магнитная буря влияет, а следующая — уже нет. Всё зависит от индивидуальной чувствительности, состояния человека, насколько он здоров, нервный ли или в подавленном состоянии. Средне статистика говорит, что сильные бури оказывают некое влияние, но на здорового человека это вообще никак не повлияет. Не нужно преувеличивать это влияние. Если магнитная буря идёт — все 7 миллиардов людей не будут чувствовать себя хуже, — резюмирует астроном.

В прошлый раз магнитная буря из-за потока в корональных дырах прошла 30 сентября.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Сергей
    29 окт 2019 в 08:37

    > Есть люди, которые это чувствуют, а есть те, на кого это никак не влияет

    Мне интересно, есть ли люди, которые не зная о существовании магнитной бури, смогут своими органами чувств определить её наличие? Думаю, вряд ли такие имеются.

    ЧОП-отролль с Богаткого
    29 окт 2019 в 08:38

    не страшно