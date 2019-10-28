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Осень

Ветер усилится до 27 м/с: синоптики продлили штормовое предупреждение ещё на один день

Ветер набирает силу с конца прошлой недели

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Порывы ветра по Новосибирской области могут достигать 27 м/с

Порывы ветра по Новосибирской области могут достигать 27 м/с

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни октября: в Новосибирске продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

— Температура будет высокой, так как воздушные массы идут из Атлантики. Температура будет +4…+9 градусов ночью и днём +6…+11 градусов. Осадки будут в виде дождя. А 30 и 31 октября температура будет ниже, произойдёт заток холодного воздуха. Температура понизится до –4…+4 ночью. Осадки могут быть в смешанном виде и в виде снега. Но 31 октября температура снова повысится до +9 градусов. Мы продлили штормовое предупреждение ещё на сутки, на 29 октября, в связи с сильным ветром, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, по области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра до 20–27 м/с. В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается до 22 м/с. 

На прошлой неделе синоптики несколько раз предупреждали о сильном ветре в регионе, в четверг они предупреждали о ветре скоростью до 23 м/с, а в пятницу — до 25 м/с.

— Погода остаётся неустойчивой. Связано это с тем, что мощная высокофронтальная зона тянется на восток с территории Среднего Урала. В районе этой зоны перемещаются циклонические возмущения и атмосферные фронты, которые вызывают осадки и усиление ветра в порывах до опасных пределов. Мы полагаем, что такая ситуация ещё сохранится на ближайшее время, — добавил Ренад Ягудин.

В прошлую пятницу Новосибирск впервые за сезон обильно припорошило снегом, а на этой неделе новосибирские травмпункты зафиксировали наплыв пациентов из-за скользких тротуаров. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Гость
    28 окт 2019 в 14:30

    Наша служба в чопе и опасна и трудна
    и на первый взгляд особо не видна.
    И несем мы службу и во вьюгу и в метель
    И получаем мы за это 15 косарей.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 14:26

    Уже в курсе, пришла телефонограмма в ЧОП.

    веселый НЕ молочник
    28 окт 2019 в 14:27

    Это реклама мтс?😁