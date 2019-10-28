Два человека попали под электричку в Академгородке: мужчины шли вдоль железной дороги

«Сегодня утром поступило сообщение о том, что на станции Сеятель произошло столкновение состава с двумя гражданами. Известно, что они передвигались вдоль железнодорожных путей. Когда машинист их увидел, он предпринял экстренное торможение и применил звуковые сигналы, но тем не менее столкновения избежать не представлялось возможным», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Утром в понедельник, 28 октября, электричка сбила двух прохожих в новосибирском Академгородке: один из них погиб на месте, второго увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

В пресс-службе уточнили, что прохожих сбил электропоезд, который без остановок ехал со станции Новосибирск-Главный в Бердск. В результате происшествия один из попавших под электричку мужчин погиб на месте. По данным транспортной полиции, ему было 20 лет. Второго — 41-летнего — мужчину увезли в больницу с тяжёлыми травмами, пострадавший был без сознания.

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Это не первый с начала октября случай гибели человека на железной дороге в Новосибирске: ранее пассажирский поезд сбил молодого мужчину в наушниках на станции Западная площадка.