28 октября понедельник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.00
eur 71.12

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.00
eur 71.12

Все новости

Все новости
Происшествия

Два человека попали под электричку в Академгородке: мужчины шли вдоль железной дороги

Один из них погиб на месте, второго увезли в больницу с тяжёлыми травмами

Поделиться

8 387
76 Обсудить
Прохожие попали под электропоезд, который шёл в Бердск

Прохожие попали под электропоезд, который шёл в Бердск

Утром в понедельник, 28 октября, электричка сбила двух прохожих в новосибирском Академгородке: один из них погиб на месте, второго увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

«Сегодня утром поступило сообщение о том, что на станции Сеятель произошло столкновение состава с двумя гражданами. Известно, что они передвигались вдоль железнодорожных путей. Когда машинист их увидел, он предпринял экстренное торможение и применил звуковые сигналы, но тем не менее столкновения избежать не представлялось возможным», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В пресс-службе уточнили, что прохожих сбил электропоезд, который без остановок ехал со станции Новосибирск-Главный в Бердск. В результате происшествия один из попавших под электричку мужчин погиб на месте. По данным транспортной полиции, ему было 20 лет. Второго — 41-летнего — мужчину увезли в больницу с тяжёлыми травмами, пострадавший был без сознания.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Это не первый с начала октября случай гибели человека на железной дороге в Новосибирске: ранее пассажирский поезд сбил молодого мужчину в наушниках на станции Западная площадка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

сбила электричка

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (76)

    Настя
    28 окт 2019 в 13:56

    В таких "новостях" надо отключать комментарии.

    28 окт 2019 в 13:55

    Защитники пешеходов, что скажите? Машинист летел как угорелый, где были у него глаза итд???

    28 окт 2019 в 14:04

    НГС ,отключите комментарии к материалам о гибели людей!