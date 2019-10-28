«Шёл туда целенаправленно»: подробности исчезновения и поисков 14-летнего школьника из Бердска

Подросток ушёл в школу 22 октября и не вернулся домой. Спустя пять дней тело школьника нашли в лесу Фото: svidetel24.info

В воскресенье, 27 октября, в Бердске нашли тело 14-летнего подростка, который пропал по пути в школу 22 октября. Мальчика искали сотни людей — силовики, волонтеры, родственники. Они прочесывали лес, просматривали камеры видеонаблюдения, показывали фотографию пропавшего школьника прохожим. До последнего рассматривалась версия, что школьник мог уехать в другой регион. В итоге предположение не подтвердилось — мальчика нашли в лесу. Следователи воздерживаются от комментариев, но предположительно подросток добровольно ушел из жизни. Корреспондент НГС пообщался с людьми, которые участвовали в поисках, и узнал, что могло стать причиной трагедии и почему на след подростка не могли выйти пять дней.

«Тело нашли в 10–15 минутах езды от дома» — И я, и все родственники участвовали в поисках. Когда он вечером не появился дома, то сразу начали искать. Выяснилось, что он взял у родителей около 12 тысяч рублей. Это было не похоже на его обычное поведение, — рассказал родственник подростка. — Полиция только на утро начала поиски, вместе с волонтерами из «Лизы Алерт». Тело нашли в 10–15 минутах езды от его дома, напротив санатория «Рассвет». Там за речкой есть лес. В том месте его и нашли. А буквально за день до этого было объявление, в котором дачников просили проверить участки и поделиться записями с камер наблюдения. Может, по камерам и нашли, так как в лес надо переходить через мост, а там как раз дома стоят. Полицейские искали мальчика не только в Бердске, но и в Новосибирске, ближайших деревнях. Волонтеры прочесывали лес — полицейские, по словам родственника, по карте указывали, какую территорию нужно проверить. — Родные сразу хотели рассмотреть вариант с мостом, потому что у них недалеко была дача. Сказали, что вышли на след мальчика по камерам в районе 15:00 22 октября. Он шёл туда целенаправленно. С собой был только рюкзак. В семье всё было хорошо. А вот в школе выходили двойки за четверть, и одноклассники сказали, что над ним смеялись. Но он старался всё это игнорировать. Лично наша версия, что его кто-то на слабо взял. По перепискам с одноклассниками он уже писал про то, что смотрит видео про суицид. Это все выяснилось, когда его уже нашли. В последний момент. Одноклассники говорят, что он «шутил» на эти темы с лета. Мы этого не знали, — рассказал источник из окружения подростка.

По его словам, мальчик был тихим и спокойным, но при этом любил «движуху», был общительным. Играл на гитаре и увлекался видеоиграми. «Можно было найти быстрее» В том, что подростка можно было найти быстрее, уверен и координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, который принимал активное участие в поисках. — Лес не рассматривался. Рассматривался в основном жилой сектор, заброшенные здания. Оказалось, что его нашли на другом берегу, куда мы не ходили. Полиция согласовывала все действия волонтёров. Моё мнение: если бы 23 октября подключили кинологов — можно было бы отследить его. А они (полицейские. — Прим. ред.) запись с камер запросили 25 октября, после того как Следственный комитет подключился. Нашли его совсем в другой стороне — и не волонтеры, а правоохранители, — рассказал Сергей Болдырев. В силовых ведомствах пока воздерживаются от комментариев. Редакция НГС приносит соболезнования родным мальчика. Это уже вторая трагедия в регионе за октябрь. Несколько недель назад девочка покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска. Журналист НГС побывал в учебном заведении и поговорил со взрослыми, а также со школьниками. Они рассказали, что предшествовало трагедии.

