«Здесь всё достаточно дико»: сибиряк побывал в племенах Африки, где женщины ходят голыми по пояс

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов продолжает своё путешествие по Западной Африке: он проехал по северу Намибии и по югу Анголы, побывал в засушливой зоне бедствия и двух диких африканских племенах.
— Там очень редко проезжают путешественники — это в основном очень сложные грунтовые дороги. Бывало так, что мы весь день ехали и вообще никого не встречали. Достаточно дикие дорожки, которые обозначены на карте штрихованными линиями. Что самое интересное — в этих местах обитают дикие племена химба и гирера. И в отличие от многих избалованных туристами племён, которые требуют деньги за фотографии и видео, здесь всё достаточно дико, — отмечает Алексей Камерзанов.
По словам путешественника, при этом жители племён были очень рады, когда с ними делились одеждой, тетрадками, сладостями.
— Это вообще необычные ощущения, когда ты весь день передвигаешься среди диких племён, где дети одеты не в одежду, а в какие-то набедренные повязки. Это всё по-настоящему: они живут здесь не для туристов, не для того, чтобы показаться, а только потому что они действительно там обитают, — поражается Камерзанов.
Ещё путешественника поразила высокая температура и засуха.
— Была какая-то страшная жара: в какой-то момент наши термометры показали +50 — это побило все предыдущие рекорды. Ещё было не просто проезжать по этим местам, потому что там стояла чудовищная засуха: нам сказали местные, что уже три года практически не было дождей. Мы проехали больше 100 высохших русел рек, то есть это практически каждая речка, которую мы проезжали. Даже объявлена зона бедствия: сюда доставляют гуманитарную помощь из столицы Анголы, — рассказал Алексей Камерзанов.
Недавно новосибирский путешественник Алексей Камерзанов попал в песчаную метель в полузаброшенном африканском городе — НГС опубликовал 13 пугающих кадров.
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