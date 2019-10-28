«Здесь всё достаточно дико»: сибиряк побывал в племенах Африки, где женщины ходят голыми по пояс

По словам Алексея Камерзанова, эти племена не избалованы вниманием туристов, по-настоящему дикие Фото: Алексей Камерзанов

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов продолжает своё путешествие по Западной Африке: он проехал по северу Намибии и по югу Анголы, побывал в засушливой зоне бедствия и двух диких африканских племенах.

— Там очень редко проезжают путешественники — это в основном очень сложные грунтовые дороги. Бывало так, что мы весь день ехали и вообще никого не встречали. Достаточно дикие дорожки, которые обозначены на карте штрихованными линиями. Что самое интересное — в этих местах обитают дикие племена химба и гирера. И в отличие от многих избалованных туристами племён, которые требуют деньги за фотографии и видео, здесь всё достаточно дико, — отмечает Алексей Камерзанов.



Жители африканских племён радовались угощениям, которые им дали путешественники Фото: Алексей Камерзанов

Алексей Камерзанов с представителями африканского племени Фото: Алексей Камерзанов

Племя гереро живёт в основном в Намибии, Ботсване и Анголе. Химба — кочевой народ, ведущий своё происхождение от гереро Фото: Алексей Камерзанов

По словам путешественника, при этом жители племён были очень рады, когда с ними делились одеждой, тетрадками, сладостями.

— Это вообще необычные ощущения, когда ты весь день передвигаешься среди диких племён, где дети одеты не в одежду, а в какие-то набедренные повязки. Это всё по-настоящему: они живут здесь не для туристов, не для того, чтобы показаться, а только потому что они действительно там обитают, — поражается Камерзанов.



В основном племена гереро и химба занимаются скотоводством Фото: Алексей Камерзанов

Женщины племени химба ответственны за дойку коров, заботятся о детях, в том числе и о чужих, и могут строить дома Фото: Алексей Камерзанов

Ещё путешественника поразила высокая температура и засуха.

— Была какая-то страшная жара: в какой-то момент наши термометры показали +50 — это побило все предыдущие рекорды. Ещё было не просто проезжать по этим местам, потому что там стояла чудовищная засуха: нам сказали местные, что уже три года практически не было дождей. Мы проехали больше 100 высохших русел рек, то есть это практически каждая речка, которую мы проезжали. Даже объявлена зона бедствия: сюда доставляют гуманитарную помощь из столицы Анголы, — рассказал Алексей Камерзанов.



Путешественника поразила очень высокая температура, рекордная для его поездок — +50 градусов Фото: Алексей Камерзанов

Камерзанов проезжал очень засушливые места, где пересохли практически все реки Фото: Алексей Камерзанов

Звёздное небо Африки Фото: Алексей Камерзанов

Недавно новосибирский путешественник Алексей Камерзанов попал в песчаную метель в полузаброшенном африканском городе — НГС опубликовал 13 пугающих кадров. Вы тоже побывали в удивительном путешествии? Расскажите журналисту НГС свою историю по телефону 8 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

