На сцене 30 лет: фанаты Пелагеи просят Путина и Минкульт сделать певицу заслуженной артисткой России

— Я поклонница Пелагеи. Знаю про неё само собой давно, но увлеклась со времён проекта «Голос» с 2013 года. Уже где-то год назад у меня возник вопрос: «Почему у Пелагеи нет звания? Ведь она как никто его заслуживает». Следом пошёл вопрос: «Как и за что присваивают звание "Заслуженный артист РФ"»? Почитала положение о присвоении звания, поизучала, так сказать, тему. Согласно положению, все пункты у Пелагеи соблюдены, только, как это у нас всегда бывает, некому пойти и «попросить». Вот я и задумалась над созданием петиции, — рассказала инициатор Алевтина Киселёва.

По её словам, она всё же долго не решалась это сделать. Думала, может, всё это не нужно, потому что певица рано или поздно это звание получит. Как говорит Киселёва, Пелагея скоро отпразднует 30-летие творческой деятельности, потому что впервые на сцену она вышла в четыре года. И у певицы есть звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия».



— Помню, была новость про артистку, которой соизволили дать «заслуженную» в 60 с чем-то лет, и она от звания отказалась. Конечно, самое время давать «заслуженную»! Всё должно быть вовремя и когда оно нужно. Смелости прибавила петиция про Юлю Началову, светлая ей память — тут тоже поздно спохватились, очень поздно: оно уже не нужно. Но раз они могут, почему бы и нам не попытаться! — считает поклонница Пелагеи.



Девушка рассказала о своём желании подруге, она её поддержала и помогла. Алевтина Киселёва надеется, что эта инициатива дойдёт до тех, кто занимается присвоением званий. В адресатах петиции указаны: министр культуры РФ Владимир Мединский, комиссия при президенте и президент РФ Владимир Путин.

