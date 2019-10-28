Покупатели подсунули на витрину новосибирской IKEA фото с солдатом Третьего рейха

Фотография широко распространена в интернете. На ней изображена семья, один из членов которой носит униформу солдата Третьего рейха

— Вот такой элемент декора увидел в магазине IKEA — книжный шкаф, в котором стоит трогательная старая фотография, создающая ощущение домашнего уюта, уважения к истории. Но приглядитесь к форме, — написал в редакцию НГС читатель Максим Милосердов, прикрепив к своему сообщению фотографию.

О том, что в одном из интерьеров новосибирской IKEA появилась фотография человека в униформе Третьего рейха, в редакцию НГС сообщил читатель.

— Да ведь такие же были на форме ефрейтора... нацистской Германии 1943 года! — пишет читатель.

В самом магазине рассказали, что провокационную фотографию в рамку добавили покупатели, которые приходили в выходные.

— Нас посещает большое количество людей, а в выходные это количество удваивается. Бывает, что люди намеренно что-то меняют, портят или переставляют вещи. Мы переставляем всё на место, но ресурсы ограничены, и делаем мы это только утром. Бывают ситуации, что меняют фотографии. Такие же ситуации уже были в Москве и Петербурге. Всё устранили уже, но невозможно за всем проследить. Человек, который фотографировал, мог бы и нам об этом сообщить, — рассказал корреспонденту НГС маркетинг-менеджер магазина IKEA Новосибирск Петр Хороших.

В сентябре прошлого года вандал нарисовал нацистскую свастику на памятнике Ленину в самом центре Новосибирска. Полицейские задержали его в тот же вечер.