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Культура

Покупатели подсунули на витрину новосибирской IKEA фото с солдатом Третьего рейха

В магазине сообщили, что подобные инциденты происходили и в других городах страны

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Фотография широко распространена в интернете. На ней изображена семья, один из членов которой носит униформу солдата Третьего рейха

Фотография широко распространена в интернете. На ней изображена семья, один из членов которой носит униформу солдата Третьего рейха

В новосибирском магазине IKEA горожане заметили фотографию человека в нацистской форме — администрация магазина заявила, что на витрину её поставили покупатели.

О том, что в одном из интерьеров новосибирской IKEA появилась фотография человека в униформе Третьего рейха, в редакцию НГС сообщил читатель.

— Вот такой элемент декора увидел в магазине IKEA — книжный шкаф, в котором стоит трогательная старая фотография, создающая ощущение домашнего уюта, уважения к истории. Но приглядитесь к форме, — написал в редакцию НГС читатель Максим Милосердов, прикрепив к своему сообщению фотографию.

На форме можно разглядеть характерный герб, нашивку на рукаве, погоны и петлицы.

— Да ведь такие же были на форме ефрейтора... нацистской Германии 1943 года! — пишет читатель.

Фотографию покупатели заметили на книжной полке. Герб у солдата справа&nbsp; и другие элементы формы при публикации скрыты согласно законам РФ

Фотографию покупатели заметили на книжной полке. Герб у солдата справа  и другие элементы формы при публикации скрыты согласно законам РФ

В самом магазине рассказали, что провокационную фотографию в рамку добавили покупатели, которые приходили в выходные.

— Нас посещает большое количество людей, а в выходные это количество удваивается. Бывает, что люди намеренно что-то меняют, портят или переставляют вещи. Мы переставляем всё на место, но ресурсы ограничены, и делаем мы это только утром. Бывают ситуации, что меняют фотографии. Такие же ситуации уже были в Москве и Петербурге. Всё устранили уже, но невозможно за всем проследить. Человек, который фотографировал, мог бы и нам об этом сообщить, — рассказал корреспонденту НГС маркетинг-менеджер магазина IKEA Новосибирск Петр Хороших.

В сентябре прошлого года вандал нарисовал нацистскую свастику на памятнике Ленину в самом центре Новосибирска. Полицейские задержали его в тот же вечер.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

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    28 окт 2019 в 12:35

    И что? В городе например памятник джугашвили вполне легально стоит

    Худой
    28 окт 2019 в 12:37

    И что? Солдаты Третьего рейха не люди что ли?

    мухаха
    28 окт 2019 в 12:38

    А по мне так на униформу сотрудника КГБ похоже!