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Дороги и транспорт

На шоссе под Новосибирском разбились две машины: травмы получили пять человек

ДТП случилось накануне вечером на Краснояровском шоссе

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У одного из пострадавших врачи диагностировали перелом шейного позвонка

У одного из пострадавших врачи диагностировали перелом шейного позвонка

Вечером 27 октября под Новосибирском столкнулись ВАЗ и «Тойота» — в результате аварии пострадали пять человек.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 22:30 на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе области.

— Водитель 1968 года рождения, трезвый, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», двигался по улице Новоуральская со стороны улицы Хвойной и при выезде на Краснояровское шоссе он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, которым управлял водитель 1988 года рождения. ВАЗ двигался со стороны Новосибирска в сторону Красного Яра, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В результате аварии пострадал 50-летний пассажир «Тойоты», у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом пятого шейного позвонка. Также серьёзные травмы получил 18-летний пассажир ВАЗ, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы и ссадины. 

Кроме того, травмы получил водитель ВАЗ-21102: у него нашли ушибы, ссадины и ушиб головы. Еще два пассажира отечественного автомобиля получили незначительные травмы.

В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Гость
    28 окт 2019 в 10:28

    Если травма получает девушка,то приходится прям полностью у доктора раздеватся?

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 10:22

    Не "под" Новосибирском, а "рядом" с Новосибирском!
    "Под" - это под землёй в метро, в канализации, но там нет трассы.😠

    Диванный эксперт
    28 окт 2019 в 10:57

    У водителя Тойота травма видимо с рождения, если при выезде на шоссе он не убеждается в безопасности маневра.