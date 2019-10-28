На шоссе под Новосибирском разбились две машины: травмы получили пять человек

У одного из пострадавших врачи диагностировали перелом шейного позвонка

Вечером 27 октября под Новосибирском столкнулись ВАЗ и «Тойота» — в результате аварии пострадали пять человек. По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 22:30 на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе области. — Водитель 1968 года рождения, трезвый, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», двигался по улице Новоуральская со стороны улицы Хвойной и при выезде на Краснояровское шоссе он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, которым управлял водитель 1988 года рождения. ВАЗ двигался со стороны Новосибирска в сторону Красного Яра, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. В результате аварии пострадал 50-летний пассажир «Тойоты», у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом пятого шейного позвонка. Также серьёзные травмы получил 18-летний пассажир ВАЗ, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы и ссадины.

Кроме того, травмы получил водитель ВАЗ-21102: у него нашли ушибы, ссадины и ушиб головы. Еще два пассажира отечественного автомобиля получили незначительные травмы.



В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.

