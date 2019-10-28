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Развлечения

Лучше, чем Рассел Кроу? Модель из Новосибирска сходила на свидание с Батрутдиновым на реалити-шоу

Сибирячка позавтракала с комиком на берегу океана и рассказал ему о своём романе с актёром

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Олеся Романо побывала на свидании с известным холостяком и прошла в следующий этап телепроекта

Олеся Романо побывала на свидании с известным холостяком и прошла в следующий этап телепроекта

В новом выпуске романтического реалити-шоу «План Б» на телеканале ТНТ главный герой проекта комик Тимур Батрутдинов пригласил на свидание модель из Новосибирска Олесю Романо.

Третий выпуск шоу «План Б» вышел в эфир вечером в воскресенье, 27 октября. Восемь девушек и восемь парней прилетели на остров Бали, чтобы побороться за сердца юмориста Тимура Батрутдинова и певицы Ольги Бузовой. Сразу после приезда потенциальных невест Тимур Батрутдинов заявил о своём желании пригласить одну из них на свидание. Выбор комика пал на бывшую жительницу Новосибирска Олесю Романо: он позвал девушку покататься на парапланах. На свидание участнице пришлось идти сразу после прилёта на виллу — немного уставшей и без укладки.

В начале свидания Тимур Батрутдинов и претендентка на его сердце позавтракали на берегу океана. Во время завтрака комик начал расспрашивать у потенциальной невесты про её предыдущие отношения с мужчинами, и Олеся упомянула о том, что раньше встречалась с актёром Расселом Кроу.

— Ну, я могу сказать, у него есть вкус — это первое. А второе — я лучше, чем Рассел Кроу? — отреагировал Тимур Батрутдинов.

На этот вопрос девушка ответила утвердительно.

После, во время полёта на парапланах, он ещё раз пошутил над Романо, назвав себя «Расселом Батрутдиновым».

В целом и у Тимура и у Олеси остались приятные впечатления от личного общения. Сибирячка рассказала, что «сразу растаяла» и что во время свидания у неё не было зажимов и ощущения дискомфорта. В свою очередь комику понравилось, как девушка реагировала на его шутки.

— Абсолютно не пожалел, что выбрал Олесю для первого свидания. Прям идеально, — заявил Батрутдинов.

На следующий день комик приехал на виллу к девушкам и вручил им небольшие подарки. Олеся первой получила презент — это был фотоаппарат. Перед тем как подарить его сибирячке, холостяк признался, что всю ночь провёл в её Instagram. 

В конце программы состоялась церемония выбора участников, которые продолжат борьбу за сердца главных героев телепроекта. В самом начале церемонии Тимур Батрутдинов вызвал Олесю Романо и поцеловал её в щеку, тем самым показав, что она может остаться в шоу.

— Ты была первой девушкой, которую я пригласил на свидание, ты была первой девушкой, которой я вручил подарок, и ты будешь первой, кого я поцелую, — сказал юморист.

Видео: rutube.ru

Ранее журналисту НГС удалось связаться с Олесей Романо — модель рассказала, какая атмосфера царила на съёмочной площадке и понравился ли ей Батрутдинов на самом деле. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 12:00

    Лучше бы модель сходила на свидание с комментаторами НГС, тогда просмотров было бы больше.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 12:04

    Новосибирские РСП завидуют и пинают любимых котов от злости...

    Точняк...___----
    28 окт 2019 в 12:02

    На батруху пародию хорошую оксюморон сделал. она видела это?мы всем чопом ржали.😁 пока директор не заругал.😭