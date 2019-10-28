Лучше, чем Рассел Кроу? Модель из Новосибирска сходила на свидание с Батрутдиновым на реалити-шоу

Олеся Романо побывала на свидании с известным холостяком и прошла в следующий этап телепроекта

Третий выпуск шоу «План Б» вышел в эфир вечером в воскресенье, 27 октября. Восемь девушек и восемь парней прилетели на остров Бали, чтобы побороться за сердца юмориста Тимура Батрутдинова и певицы Ольги Бузовой. Сразу после приезда потенциальных невест Тимур Батрутдинов заявил о своём желании пригласить одну из них на свидание. Выбор комика пал на бывшую жительницу Новосибирска Олесю Романо: он позвал девушку покататься на парапланах. На свидание участнице пришлось идти сразу после прилёта на виллу — немного уставшей и без укладки.

В новом выпуске романтического реалити-шоу «План Б» на телеканале ТНТ главный герой проекта комик Тимур Батрутдинов пригласил на свидание модель из Новосибирска Олесю Романо.

В начале свидания Тимур Батрутдинов и претендентка на его сердце позавтракали на берегу океана. Во время завтрака комик начал расспрашивать у потенциальной невесты про её предыдущие отношения с мужчинами, и Олеся упомянула о том, что раньше встречалась с актёром Расселом Кроу.



— Ну, я могу сказать, у него есть вкус — это первое. А второе — я лучше, чем Рассел Кроу? — отреагировал Тимур Батрутдинов.



На этот вопрос девушка ответила утвердительно.

После, во время полёта на парапланах, он ещё раз пошутил над Романо, назвав себя «Расселом Батрутдиновым».



В целом и у Тимура и у Олеси остались приятные впечатления от личного общения. Сибирячка рассказала, что «сразу растаяла» и что во время свидания у неё не было зажимов и ощущения дискомфорта. В свою очередь комику понравилось, как девушка реагировала на его шутки.

— Абсолютно не пожалел, что выбрал Олесю для первого свидания. Прям идеально, — заявил Батрутдинов.



На следующий день комик приехал на виллу к девушкам и вручил им небольшие подарки. Олеся первой получила презент — это был фотоаппарат. Перед тем как подарить его сибирячке, холостяк признался, что всю ночь провёл в её Instagram.