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Дороги и транспорт

Утро не задалось: новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Большевистской

Затор растянулся от «Речного вокзала» до «Разъезда Иня»

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В 8:40 уровень пробок в городе составил 7 баллов

В 8:40 уровень пробок в городе составил 7 баллов

Утром 28 октября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска водители встали в глухую пробку — затор растянулся на семь километров.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 8:40 скорость автомобилей в потоке не превышала 10 километров в час. Пробка растянулась в сторону центра Новосибирска от станции метро «Речной вокзал» до «Разъезда Иня».

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

По данным сервиса, уровень пробок в городе составляет 7 баллов из 10 возможных. Также серьезные пробки собрались на проспекте Карла Маркса, улице Станиславского, Кирова, Никитина, Немировича-Данченко, проезде Энергетиков, площади Труда.

А недавно пробкой отметилось Гусинобродское шоссе — тогда причиной стало ДТП, — а вечером на Кирова столкнулись несколько машин.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Ля-ля-ля....
    28 окт 2019 в 09:06

    "А мимо пролетают поезда..."

    Точняк
    28 окт 2019 в 09:01

    Ну и стойте раз вам нравится,продал прульку и теперь быстрей добираюсь на работу на метро.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 09:00

    есть всетаки в посуточном графике свои прелести,не надо в пробках стоять.