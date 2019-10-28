Утро не задалось: новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Большевистской

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 8:40 скорость автомобилей в потоке не превышала 10 километров в час. Пробка растянулась в сторону центра Новосибирска от станции метро «Речной вокзал» до «Разъезда Иня».

Утром 28 октября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска водители встали в глухую пробку — затор растянулся на семь километров.

По данным сервиса, уровень пробок в городе составляет 7 баллов из 10 возможных. Также серьезные пробки собрались на проспекте Карла Маркса, улице Станиславского, Кирова, Никитина, Немировича-Данченко, проезде Энергетиков, площади Труда.

А недавно пробкой отметилось Гусинобродское шоссе — тогда причиной стало ДТП, — а вечером на Кирова столкнулись несколько машин.



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