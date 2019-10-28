«Хёндай» врезалась в «Хонду» и отлетела в столб на Немировича-Данченко — водитель скончался

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Серафимовича с левым поворотом на улицу Римского-Корсакова. Напротив дома № 28/2 по улице Римского-Корсакова произошло столкновение с автомобилем Honda Accord, который двигался по Немировича-Данченко в сторону Серафимовича. После этого Hyundai совершил наезд на препятствие, световую опору, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 23:35 на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Немировича-Данченко.

Поздно вечером 27 октября в Кировском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Solaris и Honda — в результате аварии погиб 33-летний новосибирец.

По его словам, в результате ДТП водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице.

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В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.

