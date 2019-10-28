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«Хёндай» врезалась в «Хонду» и отлетела в столб на Немировича-Данченко — водитель скончался

Авария случилась поздно вечером 27 октября

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Водитель&nbsp;Hyundai Solaris от полученных травм скончался в больнице

Водитель Hyundai Solaris от полученных травм скончался в больнице

Поздно вечером 27 октября в Кировском районе Новосибирска столкнулись Hyundai Solaris и Honda — в результате аварии погиб 33-летний новосибирец.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 23:35 на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Немировича-Данченко.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Серафимовича с левым поворотом на улицу Римского-Корсакова. Напротив дома № 28/2 по улице Римского-Корсакова произошло столкновение с автомобилем Honda Accord, который двигался по Немировича-Данченко в сторону Серафимовича. После этого Hyundai совершил наезд на препятствие, световую опору, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По его словам, в результате ДТП водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице.

Вы были очевидцем и знаете дополнительные подробности? Вам известно, кто именно погиб в ДТП? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор на вашей машине зафиксировал момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону +7 923 157–00–00 (можно СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).

В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Ден
    28 окт 2019 в 07:56

    Корейские ведра не когда не славились безопасностью

    Опытный автолюбитель
    28 окт 2019 в 07:53

    -1 Яндекс таксист. Хорошо, что пустой ехал. Хонду очень жаль. Новая Иномарка пострадала. Очень серьёзный лобовой удар у неё. Замяло капот, слетел бампер.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 07:53

    Незнание ПДД отправляет прямиком на тот свет..