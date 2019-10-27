Новосибирские баскетболистки впервые за 10 лет вышли в полуфинал Кубка России

Команда впервые за 10 лет вышла в полуфинал Кубка России

Сегодня, 27 октября, баскетбольный клуб «Динамо» обыграл клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» в 1/4 финала Кубка России со счетом 97:86.

— Наши землячки в упорной борьбе выиграли эту встречу со счётом 97:86. После этой победы наша команда впервые за последние 10 лет вошла в четвёрку лучших команд страны, — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Баженов.

Самыми результативными игроками матча стали: Елизавета Крымова, которая набрала 26 очков, Ольга Воробьёва и Екатерина Поляшова, набравшие по 22 очка, Виктория Черен — 19 очков.