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Новосибирские баскетболистки впервые за 10 лет вышли в полуфинал Кубка России

Игра закончилась со счётом 97:86

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Команда впервые за 10 лет вышла в полуфинал Кубка России

Команда впервые за 10 лет вышла в полуфинал Кубка России

Сегодня, 27 октября, баскетбольный клуб «Динамо» обыграл клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» в 1/4 финала Кубка России со счетом 97:86.

— Наши землячки в упорной борьбе выиграли эту встречу со счётом 97:86. После этой победы наша команда впервые за последние 10 лет вошла в четвёрку лучших команд страны, — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Баженов.

Самыми результативными игроками матча стали: Елизавета Крымова, которая набрала 26 очков, Ольга Воробьёва и Екатерина Поляшова, набравшие по 22 очка, Виктория Черен — 19 очков.

Полуфинальную игру чемпионата России команда БК «Динамо» проведёт в Новосибирске.

В игре 1/8 финала новосибирская команда обыграла «Казаночку» из Казани. Тогда матч завершился со счётом 79:62.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    27 окт 2019 в 23:25

    Я прямо почувствовал, что именно сейчас они выйдут в полуфинал и поставил на точный счет. Все полученные деньги передам в качестве благотворительности.

    Гость
    27 окт 2019 в 23:28

    Опять эти ,,одареные,, повылазили.Не отходят от компа сутками чтоли.Умным людям не дают коменты написать.Мне,например.

    Точняк!!!
    27 окт 2019 в 23:26

    Хороши баскетболистки,спору нет.но в наш чоп такие красивые не заглядывают.в основном мужики без зубов у нас.