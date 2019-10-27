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Спорт

Победа в овертайме: ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург»

Игра закончилась со счётом 3:2

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Для&nbsp;«Сибири» это уже четвёртая победа подряд

Для «Сибири» это уже четвёртая победа подряд

В воскресенье, 27 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» в непростом матче обыграла «Металлург» со счётом 3:2.

Счёт игры на 9-й минуте первого периода открыли гости. Гол в ворота новосибирцев забил нападающий Николай Кулёмин. Спустя 10 минут «Металлург» увеличил отрыв от «Сибири». На этот раз шайбу забросил нападающий Богдан Потехин.

В первом тайме гости забили в ворота ХК «Сибирь» две шайбы

В первом тайме гости забили в ворота ХК «Сибирь» две шайбы

Во втором периоде счёт игры не изменился. 

До третьего периода ни у одной из команд не получилось изменить счёт игры

До третьего периода ни у одной из команд не получилось изменить счёт игры

В третьем периоде на 51-й минуте матча защитник «Сибири» Юрки Йокипакка забил гол в ворота магнитогорцев. Вторую шайбу гостям спустя минуту забил нападающий Владимир Первушин.

За 10 минут до конца матча новосибирцы перешли в наступление

За 10 минут до конца матча новосибирцы перешли в наступление

Исход игры решился в овертайме. Победный гол забил Юкка Пельтола.

Игроки «Сибири» забили два гола за 39 секунд&nbsp;

Игроки «Сибири» забили два гола за 39 секунд 

Таким образом «Сибирь» продолжила серию побед. Прошлый матч против хоккейного клуба «Витязь» новосибирцы выиграли со счётом 4:1.

В овертайме&nbsp;Юкка Пельтола забил победную шайбу

В овертайме Юкка Пельтола забил победную шайбу

Следующая игра против екатеринбургского «Автомобилиста» пройдёт во вторник, 29 октября.

Следующая игра против ХК «Автомобилист» состоится во вторник, 29 октября

Следующая игра против ХК «Автомобилист» состоится во вторник, 29 октября

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    27 окт 2019 в 21:00

    Тролли дружно приуныли? А как дысали-то , как дысали...

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 20:51

    Поставил на точный счет и выиграл 183 тыс. руб.

    Eorl
    27 окт 2019 в 20:57

    Хорошо!
    Но голы опять у финнов. Потом такая сборная всех и выносит...