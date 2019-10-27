Победа в овертайме: ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург»

В воскресенье, 27 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» в непростом матче обыграла «Металлург» со счётом 3:2.
Счёт игры на 9-й минуте первого периода открыли гости. Гол в ворота новосибирцев забил нападающий Николай Кулёмин. Спустя 10 минут «Металлург» увеличил отрыв от «Сибири». На этот раз шайбу забросил нападающий Богдан Потехин.
Во втором периоде счёт игры не изменился.
В третьем периоде на 51-й минуте матча защитник «Сибири» Юрки Йокипакка забил гол в ворота магнитогорцев. Вторую шайбу гостям спустя минуту забил нападающий Владимир Первушин.
Исход игры решился в овертайме. Победный гол забил Юкка Пельтола.
Таким образом «Сибирь» продолжила серию побед. Прошлый матч против хоккейного клуба «Витязь» новосибирцы выиграли со счётом 4:1.
Следующая игра против екатеринбургского «Автомобилиста» пройдёт во вторник, 29 октября.