Пропавшего по пути в школу бердского подростка нашли погибшим

Издание «Бердск-онлайн» со ссылкой на собственные источники сообщило , что тело подростка в лесу недалеко от одного из бердских санаториев обнаружили полицейские. По предварительной версии, он покончил с собой. Расследованием занимается Следственный комитет, но оперативно связаться с его представителями корреспонденту НГС не удалось.

27 октября завершились поиски 14-летнего бердского подростка — мальчик погиб. Об этом сообщили волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте».

Мальчик пропал 22 октября: утром вышел из дома на улице Полярной, но в школе так и не появился и не вернулся домой. Как сообщали СМИ, он жил с отцом, сестрой и дедушкой (его мама умерла 10 лет назад), был спокойным и воспитанным.

Несколько дней подростка искали сотни волонтёров, в интервью изданию «Свидетель» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» сообщала, что у поисковиков было три версии, где может находиться мальчик.

Ещё один подросток, пропавший на этой неделе, спустя 4 дня поисков был найден живым — он сам вернулся домой.

В середине октября Новосибирск потрясло сообщение о девочке, покончившей с собой в школе, — педагог-психолог объяснила, как можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду.