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Пропавшего по пути в школу бердского подростка нашли погибшим

Его всем городом искали несколько дней

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Мальчика безуспешно искали несколько дней

Мальчика безуспешно искали несколько дней

27 октября завершились поиски 14-летнего бердского подростка — мальчик погиб. Об этом сообщили волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте».

Издание «Бердск-онлайн» со ссылкой на собственные источники сообщило, что тело подростка в лесу недалеко от одного из бердских санаториев обнаружили полицейские. По предварительной версии, он покончил с собой. Расследованием занимается Следственный комитет, но оперативно связаться с его представителями корреспонденту НГС не удалось.

Мальчик пропал 22 октября: утром вышел из дома на улице Полярной, но в школе так и не появился и не вернулся домой. Как сообщали СМИ, он жил с отцом, сестрой и дедушкой (его мама умерла 10 лет назад), был спокойным и воспитанным.

Несколько дней подростка искали сотни волонтёров, в интервью изданию «Свидетель» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» сообщала, что у поисковиков было три версии, где может находиться мальчик. 

Ещё один подросток, пропавший на этой неделе, спустя 4 дня поисков был найден живым — он сам вернулся домой.

В середине октября Новосибирск потрясло сообщение о девочке, покончившей с собой в школе, — педагог-психолог объяснила, как можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду.

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пропал ребёнок«Лиза Алерт»

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    КОММЕНТАРИИ (44)

    Пуйло хуже Фюрера
    27 окт 2019 в 19:06

    Ну слава богу что нашли!

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 18:31

    И какие причины у него могли быть для этого? В этом возрасте не бывает никаких проблем. По внуку сужу.

    Гость
    27 окт 2019 в 18:46

    Выше правильно человек написал.Что тролли вообще делают здесь? Уважаемый пока что нгс.