27 октября воскресенье
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 64.00
eur 71.12

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 64.00
eur 71.12

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт
Проблема

Новосибирцы выстроились в очередь к неработающему светофору на Большевистской

Пробка растянулась на 2 километра

Поделиться

1 530
26 Обсудить
Автомобили стоят из-за неработающего светофора

Автомобили стоят из-за неработающего светофора

Днём 27 октября на улице Большевистской в сторону центра Новосибирска собрались пробка длиной порядка двух километров, от заправки «Газпромнефть» на улице Большевистской, 131 к1 до пересечения с улицей Маковского.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», причиной дорожного затора стал неработающий светофор на съезде с Октябрьского моста. Читатель НГС Игорь Каменев сообщил, что светофор не работает уже несколько часов, при этом регулировщиков на месте нет.

Неработающий светофор застопорил движение и на прилегающих улицах

Неработающий светофор застопорил движение и на прилегающих улицах

Помимо Большевистской, машины стоят за театром «Старый дом», на улице Восход до пересечения с улицей Зыряновской и на улице Кирова на участке от Грибоедова до Бориса Богаткова.

В целом дорожную ситуацию в 16 часов дня сервис оценивает в 3 балла: крупные пробки собрались ещё в Ленинском районе на улице Большой, на улице Ватутина и в районе площади Маркса.

Вчера пробкой отметилось Гусинобродское шоссе — тогда причиной стало ДТП, а вечером на Кирова столкнулись несколько машин.

Если вы стали очевидцем ДТП из-за гололёда и снежной погоды или сами попали в аварию по этой причине, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

«Яндекс.Пробки»

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (26)

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 16:37

    Погода мерзопакостная. День серый и унылый. Солнца нет. Ветер промозглый. Сыро и слякотно. Спать и спать под теплым одеялом и нос никуда не высовывать. Благо и день выходной. И дел дома можно много найти. Так ведь нет, едут куда-то и зачем-то. Зачем? Зачем в выходной день свое время в "пробке" проводить? Что людей из квартир выгоняет в такую плохую погоду?

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 16:31

    Прошёл спокойно вдоль всей пробки... Выписал лещеков автоведроводителям...

    Слыш
    27 окт 2019 в 16:40

    И опять неработающий светофор. В этом городе кто-нибудь собирается вообще что-то делать и исправлять? Где тот же мэр выбранный второй раз жителями города?!