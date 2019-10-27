Новосибирцы выстроились в очередь к неработающему светофору на Большевистской

Автомобили стоят из-за неработающего светофора Фото: Игорь Каменев

Днём 27 октября на улице Большевистской в сторону центра Новосибирска собрались пробка длиной порядка двух километров, от заправки «Газпромнефть» на улице Большевистской, 131 к1 до пересечения с улицей Маковского. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», причиной дорожного затора стал неработающий светофор на съезде с Октябрьского моста. Читатель НГС Игорь Каменев сообщил, что светофор не работает уже несколько часов, при этом регулировщиков на месте нет.



Неработающий светофор застопорил движение и на прилегающих улицах Фото: «Яндекс.Пробки»

Помимо Большевистской, машины стоят за театром «Старый дом», на улице Восход до пересечения с улицей Зыряновской и на улице Кирова на участке от Грибоедова до Бориса Богаткова.

