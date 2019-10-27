Новосибирцы выстроились в очередь к неработающему светофору на Большевистской

Днём 27 октября на улице Большевистской в сторону центра Новосибирска собрались пробка длиной порядка двух километров, от заправки «Газпромнефть» на улице Большевистской, 131 к1 до пересечения с улицей Маковского.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», причиной дорожного затора стал неработающий светофор на съезде с Октябрьского моста. Читатель НГС Игорь Каменев сообщил, что светофор не работает уже несколько часов, при этом регулировщиков на месте нет.
Помимо Большевистской, машины стоят за театром «Старый дом», на улице Восход до пересечения с улицей Зыряновской и на улице Кирова на участке от Грибоедова до Бориса Богаткова.
В целом дорожную ситуацию в 16 часов дня сервис оценивает в 3 балла: крупные пробки собрались ещё в Ленинском районе на улице Большой, на улице Ватутина и в районе площади Маркса.
Вчера пробкой отметилось Гусинобродское шоссе — тогда причиной стало ДТП, а вечером на Кирова столкнулись несколько машин.
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