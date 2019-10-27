С военными и «Газпромом»: сотни новосибирцев написали диктант на знание географии

Акция проходит в пятый раз по всему миру, диктант подготовили ещё и на английском языке

В Новосибирске написать «Географический диктант» можно было на 100 площадках. В частности, 1250 мест было в Новосибирском высшем военном командном училище, но участвовать в диктанте там могли только учащиеся, военнослужащие и члены их семей. Ещё одной закрытой для посторонних стала площадка в офисе «Газпром межрегионгаз» — она работала только для сотрудников компании.

Акция проходит по инициативе Русского географического общества с 2014 года, поучаствовать в нём может любой желающий. В этом году в акции участвуют более 5,8 тысячи площадок в десятках стран, а текст диктанта подготовлен на двух языках — русском и английском, говорится на сайте Русского географического общества.

27 октября прошёл «Географический диктант»: новосибирцы вместе с тысячами людей по всему миру смогли проверить свои знания по географии.

По словам координатора акции в Новосибирском техникуме геодезии и картографии Маргариты Татаренковой, популярность необычного диктанта растёт с каждым годом.



«Когда акция в первый раз организовывается, мало кто о ней знает, а чем дальше, тем больше становится известна, популярна. Людям просто интересно свои знания проявить о своей родной стране», — предположила она.



Традиционно диктант состоит из двух частей: в этом году было 10 более лёгких вопросов и 30 посложнее, в которых требуются знания не только по географии, но и из других областей — например, истории и литературы.



«По моему впечатлению и по впечатлению участников — это в основном студенты, а студенты старших курсов не в первый раз участвуют в этой акции, — в этом году диктант был достаточно простой, они справились быстро и достаточно легко, без затруднений», — заметила Татаренкова.



Результаты будут опубликованы после 29 ноября на сайте Российского географического общества.



Подобные акции на проверку знаний проходят в Новосибирске (а также в стране и в мире в целом) регулярно. Самой масштабной из них сегодня можно назвать «Тотальный диктант» — в августе стало известно, что директор фонда диктанта Ольга Ребковец попала в состав Совета при президенте РФ по русскому языку.

