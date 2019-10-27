В Первомайском сквере поставили языческие идолища и водят хороводы

В Первомайском сквере проходит Сибирский фестиваль родной культуры «Родники». Всех желающих приглашают попеть народные песни и выпить чаю из самовара.

Фестиваль организован министерством культуры Новосибирской области и Домом молодёжи Железнодорожного района. В Первомайском сквере в зоне фонтана сооружены несколько зон, главной из которых стала площадка за фонтаном, где все желающие могут поучаствовать в исполнении народных русских песен. Большинство пришедших, впрочем, по наблюдениям корреспондента НГС, просто водит хороводы под руководством аниматоров в народных костюмах.

Слева от клумбы организаторы натянули баннер с названием мероприятия и установили изображение стилизованных под языческие идолища бородатых мужчин (которые, по всей видимости, должны как-то символизировать русские традиции в Сибири).

Ближе к зданию краеведческого музея стоит фигура оленя из сена и настоящий самовар, где бесплатно угощают чаем. Здесь же можно познакомиться с искусством игры на народных духовых инструментах.



Разного рода фестивали проходят в Новосибирске регулярно. Те, кому ближе естественно-научный взгляд на мир, могли посетить, например, мероприятия Российского фестиваля Nauka 0+, который в Новосибирске проводило областное министерство науки и инновационной политики.