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Развлечения

В Первомайском сквере поставили языческие идолища и водят хороводы

Здесь проходит Сибирский фестиваль родной культуры «Родники»

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Фестиваль «Родники» проходит в Первомайском сквере

Фестиваль «Родники» проходит в Первомайском сквере

В Первомайском сквере проходит Сибирский фестиваль родной культуры «Родники». Всех желающих приглашают попеть народные песни и выпить чаю из самовара.

Всех желающих приглашают водить хороводы и петь&nbsp;

Всех желающих приглашают водить хороводы и петь 

Фестиваль организован министерством культуры Новосибирской области и Домом молодёжи Железнодорожного района. В Первомайском сквере в зоне фонтана сооружены несколько зон, главной из которых стала площадка за фонтаном, где все желающие могут поучаствовать в исполнении народных русских песен. Большинство пришедших, впрочем, по наблюдениям корреспондента НГС, просто водит хороводы под руководством аниматоров в народных костюмах.

Замёрзших согреют горячим чаем&nbsp;

Замёрзших согреют горячим чаем 

Слева от клумбы организаторы натянули баннер с названием мероприятия и установили изображение стилизованных под языческие идолища бородатых мужчин (которые, по всей видимости, должны как-то символизировать русские традиции в Сибири).

На фестивале можно послушать народные духовые инструменты

На фестивале можно послушать народные духовые инструменты

Ближе к зданию краеведческого музея стоит фигура оленя из сена и настоящий самовар, где бесплатно угощают чаем. Здесь же можно познакомиться с искусством игры на народных духовых инструментах.

Разного рода фестивали проходят в Новосибирске регулярно. Те, кому ближе естественно-научный взгляд на мир, могли посетить, например, мероприятия Российского фестиваля Nauka 0+, который в Новосибирске проводило областное министерство науки и инновационной политики. 

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    КОММЕНТАРИИ (36)

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    27 окт 2019 в 14:12

    21 век и язычество. Это дно.

    27 окт 2019 в 14:18

    Так, а где тут отметились православные активисты и казаки? Или они только по "либералам" специализируются?

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 14:15

    Радует, что истинная вера. А на поповское бесовье