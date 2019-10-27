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К зиме готовы: в Новосибирске за 3 миллиона продают квартиру с действующим камином

Камин оборудовали в довоенном доме — владельцы уверяют, что получили все разрешения

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Камин скрывается во внешне обычном доме — «сталинке» на улице Дуси Ковальчук

Камин скрывается во внешне обычном доме — «сталинке» на улице Дуси Ковальчук

В Новосибирске выставили на продажу 2-комнатную квартиру с действующим камином — она находится в доме 1941 года на улице Дуси Ковальчук, 12.

Объявление появилось на сайте N1.RU летом, а 27 октября было обновлено. В нём указано, что камин оборудован и узаконен как декоративный элемент кухни, но по фото заметно, что огонь в нём живой. Помимо камина, в квартире есть и другие «артефакты» — например, высокие напольные часы с маятником.

Ремонт в квартире современный, но нашлись и другие артефакты: например, часы с маятником

Ремонт в квартире современный, но нашлись и другие артефакты: например, часы с маятником

Квартира находится на 2-м этаже 4-этажного дома, недавно в нём сделали капитальный ремонт. Её площадь — 60 кв. м, а цену назначили в 3,25 млн рублей.

Год назад НГС делал фотообзор квартир с каминами — от электрических до больших, с дымоходами.

Для кого-то камин может оказаться весьма актуальным: вчера город накрыл настоящий снегопад. А зиму в этом году синоптики обещают холодную и снежную.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Точняк&&&
    27 окт 2019 в 13:07

    жилье нашего директора стоит дороже.оно ведь тоже под сигнализацией чопа.поэтому мы знаем.

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 13:21

    камин - очень удобно, любой чоповец может воду себе для доша скипятить

    Фото пользователя
    27 окт 2019 в 13:06

    У меня тоже есть камин в квартире на Богаткова.