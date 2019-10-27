К зиме готовы: в Новосибирске за 3 миллиона продают квартиру с действующим камином

В Новосибирске выставили на продажу 2-комнатную квартиру с действующим камином — она находится в доме 1941 года на улице Дуси Ковальчук, 12.
Объявление появилось на сайте N1.RU летом, а 27 октября было обновлено. В нём указано, что камин оборудован и узаконен как декоративный элемент кухни, но по фото заметно, что огонь в нём живой. Помимо камина, в квартире есть и другие «артефакты» — например, высокие напольные часы с маятником.
Квартира находится на 2-м этаже 4-этажного дома, недавно в нём сделали капитальный ремонт. Её площадь — 60 кв. м, а цену назначили в 3,25 млн рублей.
Год назад НГС делал фотообзор квартир с каминами — от электрических до больших, с дымоходами.
Для кого-то камин может оказаться весьма актуальным: вчера город накрыл настоящий снегопад. А зиму в этом году синоптики обещают холодную и снежную.