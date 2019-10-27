К зиме готовы: в Новосибирске за 3 миллиона продают квартиру с действующим камином

В Новосибирске выставили на продажу 2-комнатную квартиру с действующим камином — она находится в доме 1941 года на улице Дуси Ковальчук, 12.



Объявление появилось на сайте N1.RU летом, а 27 октября было обновлено. В нём указано, что камин оборудован и узаконен как декоративный элемент кухни, но по фото заметно, что огонь в нём живой. Помимо камина, в квартире есть и другие «артефакты» — например, высокие напольные часы с маятником.

