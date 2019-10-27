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Видно за десятки километров: огненное облако над Новосибирском снова будоражит горожан

НГС объясняет, что это такое

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Из-за плотной низкой облачности небо на ночь превратилось в огромный экран

Из-за плотной низкой облачности небо на ночь превратилось в огромный экран

Свечение в небе над Новосибирском снова беспокоит горожан. Его фото в редакцию прислала читательница по имени Елена: она написала, что оно сделано в ночь с 26 на 27 октября с 12-го этажа дома на улице Челюскинцев. Читательница подчеркнула, что не знает, чем оно вызвано.

Неделю назад НГС в Instagram делился фотографиями свечения, которые сделал Дмитрий Казанцев. Тогда одни читатели назвали его «отдельным видом искусства», другие сравнили с радиоактивным, а некоторые признались, что оно навевает им «ощущение чего- то безжизненного» и назвали «пятном позора над небосводом Новосибирска». При этом ряд читателей признались, что свет от теплиц мешает им спать.

Часто свечение сравнивают с северным сиянием — действительно ли они похожи, вы можете убедиться сами: в начале месяца НГС публиковал снимки настоящего северного сияния, которое зафиксировал новосибирский фотограф Слава Степанов.

Облака по ночам подсвечивает тепличный комбинат «Толмачёвский». Первую очередь предприятия торжественно открыли три года назад — тогда НГС побывал там в числе первых. В огромных ярко освещённых теплицах выращивают овощи, а в перспективе планируют часть теплиц отдать цветам.

Мешает ли вам свет от комбината высыпаться?

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      КОММЕНТАРИИ (25)

      Гость
      27 окт 2019 в 10:57

      Есть такая категория новосибирцев, которые при каждом пуке и чихе делают то на свой дешёвый смартфон, выкладывают в инстаграмм или отправляют на НГС.
      У Меня к ним вопрос: вам не надоело ерундой этой заниматься?

      Фото пользователя
      27 окт 2019 в 11:10

      А в чём новость-то? Вот если бы съездили на комбинат корреспонденты ночью, и засняли бы небо прямо оттуда (а заодно и источники света), вот это было бы интересно.

      Фото пользователя
      27 окт 2019 в 11:12

      Ещё вопрос: как этот свет может мешать, если живёшь не в Толмачёво и не в Оби?