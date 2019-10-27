Видно за десятки километров: огненное облако над Новосибирском снова будоражит горожан

Свечение в небе над Новосибирском снова беспокоит горожан. Его фото в редакцию прислала читательница по имени Елена: она написала, что оно сделано в ночь с 26 на 27 октября с 12-го этажа дома на улице Челюскинцев. Читательница подчеркнула, что не знает, чем оно вызвано.

Неделю назад НГС в Instagram делился фотографиями свечения, которые сделал Дмитрий Казанцев. Тогда одни читатели назвали его «отдельным видом искусства», другие сравнили с радиоактивным, а некоторые признались, что оно навевает им «ощущение чего- то безжизненного» и назвали «пятном позора над небосводом Новосибирска». При этом ряд читателей признались, что свет от теплиц мешает им спать.