«Увидел зажатые тела»: появилось видео с места смертельного ДТП под Новосибирском

Появилось видео с места смертельной аварии, которая произошла сегодня вечером на трассе Р-255 под Новосибирском.
Запись видеорегистратора предоставил Владимир Лихошерстов, который проезжал мимо столкнувшихся машин. По его словам, после столкновения фура протащила седан ещё на несколько десятков метров.
— «Поло» боком скользил на встречку. Авария произошла гораздо раньше остановки машин. Вокруг «Поло» ходили двое мужчин, пытались что-то сделать, я увидел зажатые тела. Возможности остановиться не было, и так одна полоса была занята, а при таком гололёде ещё затруднять движение было опасно, — рассказал мужчина. Он подчеркнул, что на трассе был сильный гололед.
Как рассказал другой очевидец, Евгений Варламов, фура была загружена металлическими трубами:
— На левой стороне стояла большая фура, и в неё уже была впечатана машина, где пострадали люди. Я так понимаю, что она [водитель седана] не захотела доезжать до того места, где можно развернуться, где есть проезд. Развернулась, и как раз в этот момент произошло столкновение. Сзади машины тоже пострадали — там где-то бамперы в кювете. Машина [грузовая] была груженная стальными трубами, видимо, уже тормозила им [седаном] и ехала, — описал ситуацию Евгений Варламов.
Вы были очевидцем и знаете дополнительные подробности? Вам известно, кто именно погиб в ДТП? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор на вашей машине зафиксировал момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону
Авария произошла сегодня вечером на трассе в Мошковском районе. По предварительным данным, седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.