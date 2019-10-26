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«Увидел зажатые тела»: появилось видео с места смертельного ДТП под Новосибирском

Очевидец предоставил запись видеорегистратора

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По мнению очевидцев, одна из причин аварии&nbsp;— сильный гололед

По мнению очевидцев, одна из причин аварии — сильный гололед

Появилось видео с места смертельной аварии, которая произошла сегодня вечером на трассе Р-255 под Новосибирском.

Запись видеорегистратора предоставил Владимир Лихошерстов, который проезжал мимо столкнувшихся машин. По его словам, после столкновения фура протащила седан ещё на несколько десятков метров.

— «Поло» боком скользил на встречку. Авария произошла гораздо раньше остановки машин. Вокруг «Поло» ходили двое мужчин, пытались что-то сделать, я увидел зажатые тела. Возможности остановиться не было, и так одна полоса была занята, а при таком гололёде ещё затруднять движение было опасно, — рассказал мужчина. Он подчеркнул, что на трассе был сильный гололед.

Как рассказал другой очевидец, Евгений Варламов, фура была загружена металлическими трубами:

— На левой стороне стояла большая фура, и в неё уже была впечатана машина, где пострадали люди. Я так понимаю, что она [водитель седана] не захотела доезжать до того места, где можно развернуться, где есть проезд. Развернулась, и как раз в этот момент произошло столкновение. Сзади машины тоже пострадали — там где-то бамперы в кювете. Машина [грузовая] была груженная стальными трубами, видимо, уже тормозила им [седаном] и ехала, — описал ситуацию Евгений Варламов. 

Вы были очевидцем и знаете дополнительные подробности? Вам известно, кто именно погиб в ДТП? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор на вашей машине зафиксировал момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону +7 923 157-00-00 (можно СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).

Авария произошла сегодня вечером на трассе в Мошковском районе. По предварительным данным, седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Гость
    26 окт 2019 в 23:28

    Нгс, уберите уже моральных и физических уродцев с сайта.

    Гость
    26 окт 2019 в 23:41

    Я так понял, что здесь появилась куча дебилов.
    Король и его чоповцы.
    НГС у позор, что посты дебилов пропускают.

    +Точняк💩
    26 окт 2019 в 23:13

    Видео не для всех.например мы в чопе не смогли такое смотреть.