«Увидел зажатые тела»: появилось видео с места смертельного ДТП под Новосибирском

— «Поло» боком скользил на встречку. Авария произошла гораздо раньше остановки машин. Вокруг «Поло» ходили двое мужчин, пытались что-то сделать, я увидел зажатые тела. Возможности остановиться не было, и так одна полоса была занята, а при таком гололёде ещё затруднять движение было опасно, — рассказал мужчина. Он подчеркнул, что на трассе был сильный гололед.

Запись видеорегистратора предоставил Владимир Лихошерстов, который проезжал мимо столкнувшихся машин. По его словам, после столкновения фура протащила седан ещё на несколько десятков метров.

Появилось видео с места смертельной аварии, которая произошла сегодня вечером на трассе Р-255 под Новосибирском.

Как рассказал другой очевидец, Евгений Варламов, фура была загружена металлическими трубами:

— На левой стороне стояла большая фура, и в неё уже была впечатана машина, где пострадали люди. Я так понимаю, что она [водитель седана] не захотела доезжать до того места, где можно развернуться, где есть проезд. Развернулась, и как раз в этот момент произошло столкновение. Сзади машины тоже пострадали — там где-то бамперы в кювете. Машина [грузовая] была груженная стальными трубами, видимо, уже тормозила им [седаном] и ехала, — описал ситуацию Евгений Варламов.

Вы были очевидцем и знаете дополнительные подробности? Вам известно, кто именно погиб в ДТП? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор на вашей машине зафиксировал момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону +7 923 157-00-00 (можно СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).



Авария произошла сегодня вечером на трассе в Мошковском районе. По предварительным данным, седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.