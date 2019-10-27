О чем говорил Новосибирск на этой неделе: 7 самых обсуждаемых тем

7-е место: в новосибирском Минздраве рассказали, почему в субботу, 19 октября, скорая помощь так долго ехала к умирающей женщине в торговый центр микрорайона Светлый в посёлке Октябрьском. Грустная история собрала 289 комментариев — мнения разделились. Кто-то защищал врачей (расстояние до места вызова — 39 километров), кто-то, наоборот, ругал. Прочитайте и составьте своё мнение о ситуации .

На этой неделе, как и всегда, в городе и стране произошло много событий. Предлагаем вам вспомнить самые обсуждаемые из них — мы составили топ новостей, которые собрали большего всего комментариев.

6-е место: утром в четверг в Ленинском районе погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая. Новость собрала 311 комментариев. В Госавтоинспекции напомнили, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, а в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы.

5-е место: история, прогремевшая на всю страну. В Забайкалье солдат-срочник расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли. Как удалось выяснить, у военного случился нервный срыв на фоне личных проблем. Мы собрали всю имеющуюся информацию здесь. Публикация собрала 366 комментариев.

4-е место: у певицы из Новосибирска завязался конфликт с косметологом в одной из московских клиник. В результате девушка получила черепно-мозговую травму и перелом носа, а врач легла в больницу на сохранение. НГС выслушал обе стороны конфликта. Теперь в ситуации разбираются не только полицейские, но и наши читатели — новость собрала 380 комментариев.

3-е место: история о том, как опасно нанимать репетиторов по объявлению. Женщина нашла репетитора для 10-летнего сына на сайте объявлений «Авито». Как-то раз мама ребенка вернулась с работы раньше и увидела, как учитель бьет её сына. Сама репетитор не отрицает — ребёнка била и не видит в этом ничего криминального. История собрала 393 комментария — далёко не все были на стороне матери.