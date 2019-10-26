Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском

Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 19:40 вечера.

— 66-й километр. Легковой Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Renault Premium. В Volkswagen находилось три женщины: водитель и две пассажирки. Все они погибли на месте от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал, — рассказали в МВД.