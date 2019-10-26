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Происшествия

Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском

Легковушка врезалась в фуру на Р-255

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Авария произошла в 19:40

Авария произошла в 19:40

Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 19:40 вечера.

— 66-й километр. Легковой Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Renault Premium. В Volkswagen находилось три женщины: водитель и две пассажирки. Все они погибли на месте от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал, — рассказали в МВД.

По предварительной версии, водитель Volkswagen выехала на встречную полосу

По предварительной версии, водитель Volkswagen выехала на встречную полосу

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Если вы стали свидетелем этой аварии и можете поделиться подробностями или фото, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157-00-00.

В ночь на пятницу, 25 октября, в Советском районе Новосибирска случилось серьёзное ДТП: Hyundai Solaris врезался в отбойник и опрокинулся в кювет — водителя увезли в больницу со сломанными рёбрами.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Гость
    26 окт 2019 в 21:39

    Яжематери надоели

    26 окт 2019 в 21:48

    Не жалко.

    Гость
    26 окт 2019 в 22:05

    Не жалко