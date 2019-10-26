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«Люди выходили и шли пешком»: несколько автомобилей столкнулись на Кирова

В аварии пострадали минимум три машины

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Столкновение произошло вечером

Столкновение произошло вечером

Вечером 26 октября в Октябрьском районе Новосибирска на мосту, соединяющем улицу Кирова и Выборную столкнулись минимум три машины.

По предварительным данным, столкнулись седан, хетчбэк Honda Fit и универсал. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Ильдутов, в аварию попали ещё две машины и маршрутное такси. 

«Маршрутка сбоку, у отбойника стояла. У неё была разбита передняя левая фара. Люди выходили и шли пешком по мосту. Еще две машины с незначительными повреждениями стояли», — рассказал мужчина. 

На на месте ДТП собралась небольшая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас там плотное движение. 

Сейчас на на месте столкновения пробка

Сейчас на на месте столкновения пробка

Сегодня утром на Пашинском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадала женщина 1952 года рождения.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    ЫЫЫ
    26 окт 2019 в 20:23

    Гололед. Внезапно!!!

    Гость
    26 окт 2019 в 20:29

    Где кировский мост находится???

    Евгений
    26 окт 2019 в 20:24

    А что за Кировский мост появился в Новосибирске?