«Люди выходили и шли пешком»: несколько автомобилей столкнулись на Кирова

Вечером 26 октября в Октябрьском районе Новосибирска на мосту, соединяющем улицу Кирова и Выборную столкнулись минимум три машины.

По предварительным данным, столкнулись седан, хетчбэк Honda Fit и универсал. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Ильдутов, в аварию попали ещё две машины и маршрутное такси.

«Маршрутка сбоку, у отбойника стояла. У неё была разбита передняя левая фара. Люди выходили и шли пешком по мосту. Еще две машины с незначительными повреждениями стояли», — рассказал мужчина.