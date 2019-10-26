«Люди выходили и шли пешком»: несколько автомобилей столкнулись на Кирова

Вечером 26 октября в Октябрьском районе Новосибирска на мосту, соединяющем улицу Кирова и Выборную столкнулись минимум три машины.
По предварительным данным, столкнулись седан, хетчбэк Honda Fit и универсал. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Ильдутов, в аварию попали ещё две машины и маршрутное такси.
«Маршрутка сбоку, у отбойника стояла. У неё была разбита передняя левая фара. Люди выходили и шли пешком по мосту. Еще две машины с незначительными повреждениями стояли», — рассказал мужчина.
На на месте ДТП собралась небольшая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас там плотное движение.
Сегодня утром на Пашинском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадала женщина 1952 года рождения.