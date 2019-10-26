26 октября суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 64.00
eur 71.12

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 64.00
eur 71.12

Все новости

Все новости
Город

Новосибирцы высадили 2500 кедров в Кировском районе

Саженцы кедров привезли из Томской области

Поделиться

161
4 Обсудить
Акция стартовала в 10 часов

Акция стартовала в 10 часов

Сегодня, 26 октября, новосибирцы высадили 2500 тысячи кедров в разных местах Кировского района — саженцы привезли из Томской области. 

Как указано на сайте администрации Кировского района, посадки проводили по аллее от площади Кирова до Акатуйского жилмассива, около кинотеатра «Рассвет», на Рябиновой аллее, на территории школ и в парке «Бугринская роща».

Акцию провели несмотря на снежную погоду

Акцию провели несмотря на снежную погоду

Экологическую акцию заснял видеограф-любитель Вячеслав Викторович:

«Около 50 человек там были: и пенсионеры, и молодые с детьми. Возле кинотеатра "Рассвет" брали саженцы и разошлись вдоль тротуара, сажали деревья. Я считаю, что это нужное мероприятие, и в городе много мест ещё, которые можно деревьями засадить», — рассказал Викторович. 

Видео Вячеслава Викторовича

Всего посадили 2500 саженцев

Всего посадили 2500 саженцев

В начале октября в центре парка «Берёзовая роща» спилили аварийные ели. Деревья засохли ещё в прошлом году и простояли в таком виде всё лето.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экологияВысадка деревьев

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    ``Точняк``
    26 окт 2019 в 19:46

    ой,в плотниково столька этих кедров.

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 19:46

    А на Богаткова высадили больше кедров. Лично все оплатил

    26 окт 2019 в 19:50

    То, что сажают деревья - прекрасно. Но вот кедры... Они же не самые крепкие деревья. И растут очень медленно. Мне кажется, для города надо что-то более неубиваемое сажать.