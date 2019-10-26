Новосибирцы высадили 2500 кедров в Кировском районе

Сегодня, 26 октября, новосибирцы высадили 2500 тысячи кедров в разных местах Кировского района — саженцы привезли из Томской области.
Как указано на сайте администрации Кировского района, посадки проводили по аллее от площади Кирова до Акатуйского жилмассива, около кинотеатра «Рассвет», на Рябиновой аллее, на территории школ и в парке «Бугринская роща».
Экологическую акцию заснял видеограф-любитель Вячеслав Викторович:
«Около 50 человек там были: и пенсионеры, и молодые с детьми. Возле кинотеатра "Рассвет" брали саженцы и разошлись вдоль тротуара, сажали деревья. Я считаю, что это нужное мероприятие, и в городе много мест ещё, которые можно деревьями засадить», — рассказал Викторович.
Видео Вячеслава Викторовича
В начале октября в центре парка «Берёзовая роща» спилили аварийные ели. Деревья засохли ещё в прошлом году и простояли в таком виде всё лето.