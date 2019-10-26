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Обзор

Звезда родилась: про разорительные полеты орлицы Мин пишут зарубежные СМИ (изучаем заголовки)

Продолжение истории про птицу, разоряющую ученых: каждый день она отправляет СМС на 7000 рублей

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Программа по&nbsp;установке трекеров на&nbsp;птиц действует уже несколько&nbsp;лет. Местоположение птиц отслеживают по&nbsp;СМС. Это&nbsp;необходимо для изучения основных путей миграции орлов и&nbsp;выявления угроз на&nbsp;их&nbsp;пути

Программа по установке трекеров на птиц действует уже несколько лет. Местоположение птиц отслеживают по СМС. Это необходимо для изучения основных путей миграции орлов и выявления угроз на их пути

Степная орлица Мин стала настоящей сенсацией для мировых СМИ — о птице-путешественнице, разоряющей ученых, пишут крупнейшие издания со всего мира.

Орлица Мин в рамках научного исследования летает с датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. После путешествия в Казахстан орлица должна была вернуться в Россию, но неожиданно изменила свой маршрут и полетела в Иран. Из-за перебоев со связью в Казахстане сейчас ученым пачками приходят сообщения о местонахождении орлицы, но уже по расценкам Ирана — на 7000 рублей в день.

Первые публикации о дорогостоящих перелётах Мин начали появляться в англоязычных СМИ 25 октября. Вот это издание, впрочем как и все остальные, пишет, что российский орел получил огромный счет из-за полета в Иран

Первые публикации о дорогостоящих перелётах Мин начали появляться в англоязычных СМИ 25 октября. Вот это издание, впрочем как и все остальные, пишет, что российский орел получил огромный счет из-за полета в Иран

После публикации материала на НГС компания «МегаФон» пообещала простить новосибирским учёным долги перед сотовым оператором. А орлица стала известна во всём мире.

Издание рассказывает своим читателям о птице и о том, что она набирает огромный счет, пролетая через границы

Издание рассказывает своим читателям о птице и о том, что она набирает огромный счет, пролетая через границы

О многотысячном путешествии Мин уже написали такие издания, как Mirror, BBC News, The Telegraph, Daily Mail и EuroNews. Во всех публикациях рассказывается о том, как ветреная птица вогнала учёных из Новосибирска в многотысячные долги перед сотовым оператором.

Британский сайт пишет, что орлица стоила целое состояние ученым после того, как пролетела Казахстан и Иран

Британский сайт пишет, что орлица стоила целое состояние ученым после того, как пролетела Казахстан и Иран

Кроме того, Мин стала популярной и в англоязычном Twitter, где пользователи восхищаются птицей и её путешествиями (за чужой счёт).

В общей сложности о степной орлице написали десятки изданий — как российские, так и зарубежные

В общей сложности о степной орлице написали десятки изданий — как российские, так и зарубежные

О дорогостоящих перелётах Мин в Иран стало известно несколько дней назад

О дорогостоящих перелётах Мин в Иран стало известно несколько дней назад

В начале октября новосибирцы часто находили пёстрых дроздов. Эти редкие перелётные птицы, сбитые с толку тёплой погодой в Новосибирске, залетали в город и теряли ориентиры из-за яркого света.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    ``Точняк``
    26 окт 2019 в 18:43

    На орлиц больше тратят,чем на людей.во дела.

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 18:43

    Про меня тоже писали зарубежные СМИ, ведь мой ЧОП известен далеко за пределами Новосибирска.

    Qwerty
    26 окт 2019 в 18:49

    Мудрая орлица. Говорят же по телеку что если не нравится в Рашке то границы открыты.