Звезда родилась: про разорительные полеты орлицы Мин пишут зарубежные СМИ (изучаем заголовки)

Степная орлица Мин стала настоящей сенсацией для мировых СМИ — о птице-путешественнице, разоряющей ученых, пишут крупнейшие издания со всего мира.
Орлица Мин в рамках научного исследования летает с датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. После путешествия в Казахстан орлица должна была вернуться в Россию, но неожиданно изменила свой маршрут и полетела в Иран. Из-за перебоев со связью в Казахстане сейчас ученым пачками приходят сообщения о местонахождении орлицы, но уже по расценкам Ирана — на 7000 рублей в день.
После публикации материала на НГС компания «МегаФон» пообещала простить новосибирским учёным долги перед сотовым оператором. А орлица стала известна во всём мире.
О многотысячном путешествии Мин уже написали такие издания, как Mirror, BBC News, The Telegraph, Daily Mail и EuroNews. Во всех публикациях рассказывается о том, как ветреная птица вогнала учёных из Новосибирска в многотысячные долги перед сотовым оператором.
Кроме того, Мин стала популярной и в англоязычном Twitter, где пользователи восхищаются птицей и её путешествиями (за чужой счёт).
В начале октября новосибирцы часто находили пёстрых дроздов. Эти редкие перелётные птицы, сбитые с толку тёплой погодой в Новосибирске, залетали в город и теряли ориентиры из-за яркого света.