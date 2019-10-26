Звезда родилась: про разорительные полеты орлицы Мин пишут зарубежные СМИ (изучаем заголовки)

Программа по установке трекеров на птиц действует уже несколько лет. Местоположение птиц отслеживают по СМС. Это необходимо для изучения основных путей миграции орлов и выявления угроз на их пути Фото: Telegram-канал «Экспедиционные картинки»

Степная орлица Мин стала настоящей сенсацией для мировых СМИ — о птице-путешественнице, разоряющей ученых, пишут крупнейшие издания со всего мира.

Орлица Мин в рамках научного исследования летает с датчиком, который регистрирует её местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. После путешествия в Казахстан орлица должна была вернуться в Россию, но неожиданно изменила свой маршрут и полетела в Иран. Из-за перебоев со связью в Казахстане сейчас ученым пачками приходят сообщения о местонахождении орлицы, но уже по расценкам Ирана — на 7000 рублей в день.

Первые публикации о дорогостоящих перелётах Мин начали появляться в англоязычных СМИ 25 октября. Вот это издание, впрочем как и все остальные, пишет, что российский орел получил огромный счет из-за полета в Иран Фото: скриншот gizmodo.com

После публикации материала на НГС компания «МегаФон» пообещала простить новосибирским учёным долги перед сотовым оператором. А орлица стала известна во всём мире.

Издание рассказывает своим читателям о птице и о том, что она набирает огромный счет, пролетая через границы Фото: скриншот www.mirror.co.uk

О многотысячном путешествии Мин уже написали такие издания, как Mirror, BBC News, The Telegraph, Daily Mail и EuroNews. Во всех публикациях рассказывается о том, как ветреная птица вогнала учёных из Новосибирска в многотысячные долги перед сотовым оператором.

Британский сайт пишет, что орлица стоила целое состояние ученым после того, как пролетела Казахстан и Иран Фото: скриншот dailymail.co.uk

Кроме того, Мин стала популярной и в англоязычном Twitter, где пользователи восхищаются птицей и её путешествиями (за чужой счёт).



В общей сложности о степной орлице написали десятки изданий — как российские, так и зарубежные Фото: скриншот bbc.com

О дорогостоящих перелётах Мин в Иран стало известно несколько дней назад Фото: скриншот telegraph.co.uk