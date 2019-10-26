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Недвижимость

Во дворе новосибирской школы сносят здание с вековой историей. Рассказываем, чем оно интересно

На этот раз под снос попало старинное здание на улице Чаплыгина

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Старинное здание находится на территории школы <nobr class="_">№ 29</nobr>

Старинное здание находится на территории школы № 29

В эту субботу, 26 октября, дворе школы № 29 в Центральном районе Новосибирска рабочие начали сносить здание, которое построили во времена Царской России.

— Сегодня утром приступили к сносу явно старинного дома рядом со школой № 29 на Чаплыгина, 104. В двух шагах от DoubleTree by Hilton, — сообщила в редакцию НГС читательница Ольга, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

Новосибирский краевед Константин Голодяев рассказал корреспонденту НГС, что здание было построено в начале прошлого века.

По словам краеведа Константина Голодяева, здание построили после пожара в 1909 году

По словам краеведа Константина Голодяева, здание построили после пожара в 1909 году

— Это ещё одно уже потерянное здание из списка городских памятных мест, которое более года формируется музеем Новосибирска. К сожалению, мы не успели провести исследовательскую работу по данному объекту. Ясно лишь, что это каменное здание было построено в 1910-х годах, после разрушительного пожара в мае 1909 года. Владельца этого места в 36-м квартале Центральной части нам, видимо, предстоит определить уже без самого дома. Последние десятилетия здание служило школе № 29 (с углубленным изучением истории, между прочим). И очень жаль, что эта школа не смогла использовать его для организации профильного обучения своих воспитанников, показав вместо этого наглядный пример разрушения истории, — рассказал Константин Голодяев.

В сентябре в тихом центре Новосибирска снесли дом, построенный более ста лет назад, — раньше его обещали собрать заново из того же кирпича.

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    КОММЕНТАРИИ (46)

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    26 окт 2019 в 17:33

    Не такой уж и ветхий дом на фото. Почему такое отношение к старине в городе, которому только стукнуло 100 лет? Мэрия могла бы сделать реестр таких зданий, придумать способы их сохранить. Нет, все сносят под корень и лепят новоделы из пластика, на которые смотреть тошно

    Барсик
    26 окт 2019 в 17:39

    Снести - дело нехитрое. Если это реально историческое здание, к чему такие радикальные методы? Наверняка можно было сохранить, оно же не аварийное

    Гиперион
    26 окт 2019 в 17:35

    Наверняка опять будет точечная застройка на этом месте. На словах Локоть обещал бороться с этим, по факту везде втыкают разные домишки и ТЦ, чистая цыганщина. Еще и столицей Сибири называют, какая мы столица, если архитектура в городе просто ад