Во дворе новосибирской школы сносят здание с вековой историей. Рассказываем, чем оно интересно

— Сегодня утром приступили к сносу явно старинного дома рядом со школой № 29 на Чаплыгина, 104. В двух шагах от DoubleTree by Hilton, — сообщила в редакцию НГС читательница Ольга, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

— Это ещё одно уже потерянное здание из списка городских памятных мест, которое более года формируется музеем Новосибирска. К сожалению, мы не успели провести исследовательскую работу по данному объекту. Ясно лишь, что это каменное здание было построено в 1910-х годах, после разрушительного пожара в мае 1909 года. Владельца этого места в 36-м квартале Центральной части нам, видимо, предстоит определить уже без самого дома. Последние десятилетия здание служило школе № 29 (с углубленным изучением истории, между прочим). И очень жаль, что эта школа не смогла использовать его для организации профильного обучения своих воспитанников, показав вместо этого наглядный пример разрушения истории, — рассказал Константин Голодяев.

В сентябре в тихом центре Новосибирска снесли дом, построенный более ста лет назад, — раньше его обещали собрать заново из того же кирпича.

