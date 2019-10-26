Во дворе новосибирской школы сносят здание с вековой историей. Рассказываем, чем оно интересно

В эту субботу, 26 октября, дворе школы
— Сегодня утром приступили к сносу явно старинного дома рядом со школой
Новосибирский краевед Константин Голодяев рассказал корреспонденту НГС, что здание было построено в начале прошлого века.
— Это ещё одно уже потерянное здание из списка городских памятных мест, которое более года формируется музеем Новосибирска. К сожалению, мы не успели провести исследовательскую работу по данному объекту. Ясно лишь, что это каменное здание было построено в 1910-х годах, после разрушительного пожара в мае 1909 года. Владельца этого места в 36-м квартале Центральной части нам, видимо, предстоит определить уже без самого дома. Последние десятилетия здание служило школе
В сентябре в тихом центре Новосибирска снесли дом, построенный более ста лет назад, — раньше его обещали собрать заново из того же кирпича.