По громкому делу «Некрополя» начинают опрашивать возможных свидетелей: вызывают клиентов

— У меня два года назад в больнице умерла мама. Её кремацию организовал похоронный дом «Некрополь» О том, чтобы её кремировали после смерти, мама сказала примерно за год до этого. Похоронами занималась я. А сейчас мне позвонили в связи с уголовным делом, связанным с «Некрополем», и попросили приехать и написать показания, оказывали ли на меня давление или нет в выборе похоронной фирмы. Не оказывали! Есть ли у них совесть, сейчас сижу и снова плачу, — написала в редакцию НГС читательница, пожелавшая остаться анонимной.

В субботу, 26 октября, в редакцию НГС написала читательница, которая рассказала, что ей звонили следователи по уголовному делу «Некрополя» — следователи пригласили бывшую клиентку крематория для разговора.

В беседе с корреспондентом НГС по телефону сибирячка сообщила, что следователи попросили её сообщить, оказывалось ли давление со стороны сотрудников похоронной фирмы. Больше никаких вопросов ей не задавали.

— Спрашивается, зачем это нужно? Я должна свидетелем выступить и написать, давили или не давили на меня. Кошмар! Они пришли домой, но меня там не было. Потом позвонили по телефону и сказали, что надо прийти в понедельник. Они расследуют уголовное дело в отношении похоронного дома «Некрополь» по поводу взяток. У нас всё было хорошо, мы всей семьёй обсуждали, что будет кремация после смерти. Никаких претензий к компании у меня нет, — добавила читательница НГС.

Сын основателя новосибирского крематория Борис Якушин рассказал корреспонденту НГС, что компания не передавала следователям никаких персональных данных своих клиентов.

— Если сама клиентка удивлена, то мы — тем более. Мы не давали никаких контактов, вся ответственность на следствии. Если честно, застали врасплох. Мы считаем, что следствие зашло в тупик, и эти действия — крик отчаяния. Видимо, нет никакой доказательной базы, поэтому и пытаются ухватиться хоть за что-то, хоть за кого-то. Следствие явно зашло в тупик, — рассказал Борис Якушин.