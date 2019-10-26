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Осень

Снег, рябина и пёсик: новосибирцы завалили Instagram фотографиями субботнего снегопада

Глядя на эти фотографии, хочется выйти на улицу и сделать свой собственный снимок

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По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в Новосибирске до 28 октября

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в Новосибирске до 28 октября

В субботу, 26 октября, в Новосибирске пошёл снег — жители города решили не терять момент и сделали много красивых фотографий. Здесь даже есть пёсик.

Фото с присыпанными снегом деревьями, аллеями и дворами горожане выкладывают в социальные сети.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопады продлятся в Новосибирске несколько дней.

— Днем 27 и 28 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с, — говорится на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.

О непогоде новосибирцев предупредили и в региональном МЧС. Спасатели рассказали о сильном ветре и объявили в Новосибирске экстренное предупреждение. 

На прошлой неделе синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму. Несмотря на в целом позитивный прогноз, они не исключают вторжения 30- и даже 40-градусных морозов, особенно в феврале.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 14:55

    Одни с утра в пробках стоят, другие бредятина на НГС шлют, вот весь интерес народа.

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 15:37

    А глядя на эти фотки охота свалить из сиба

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 15:23

    Еще больше и больше "тупых" фото и лайков!
    А снегопад, всё-таки красиво!