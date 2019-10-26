Снег, рябина и пёсик: новосибирцы завалили Instagram фотографиями субботнего снегопада

В субботу, 26 октября, в Новосибирске пошёл снег — жители города решили не терять момент и сделали много красивых фотографий. Здесь даже есть пёсик.
Фото с присыпанными снегом деревьями, аллеями и дворами горожане выкладывают в социальные сети.
Согласно прогнозу синоптиков, снегопады продлятся в Новосибирске несколько дней.
— Днем 27 и 28 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с, — говорится на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.
О непогоде новосибирцев предупредили и в региональном МЧС. Спасатели рассказали о сильном ветре и объявили в Новосибирске экстренное предупреждение.
На прошлой неделе синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму. Несмотря на в целом позитивный прогноз, они не исключают вторжения 30- и даже 40-градусных морозов, особенно в феврале.