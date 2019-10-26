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Дороги и транспорт

Пенсионерка пострадала в ДТП на Пашинском шоссе

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции

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Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии

Утром 26 октября на Пашинском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадала женщина.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась на 3-м километре Пашинского шоссе в 9:00.

— Было столкновение автомобилей Hyundai и Honda. Пострадала пассажирка Hyundai 1952 года рождения. Полученные ею травмы пока неизвестны — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах оказалось ДТП.

Если вы стали очевидцем ДТП из-за гололёда и снежной погоды или сами попали в аварию по этой причине, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Да уж, дожились.
    26 окт 2019 в 14:15

    Я смотрю, как с 2017 года , а именно с 8 сентября, в комментариях на НГС появились безмозглые комментаторы, так в комментах полный мрак.Я думал они исчезнут, но они только плодятся.Это что результат ЕГЭ или просто народ с каждым годом тупеет?

    шла елка по шосе и сосала сушку
    26 окт 2019 в 14:01

    Не пристегнутая была,бабушка?;((

    алексус
    26 окт 2019 в 13:59

    Пенсионерка на ПАШИНском шоссе. Пенсионерки и Пашки давно не видать на НГС. Совпадение? 😁🔥