Пенсионерка пострадала в ДТП на Пашинском шоссе

Утром 26 октября на Пашинском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадала женщина.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась на 3-м километре Пашинского шоссе в 9:00.
— Было столкновение автомобилей Hyundai и Honda. Пострадала пассажирка Hyundai 1952 года рождения. Полученные ею травмы пока неизвестны — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах оказалось ДТП.
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