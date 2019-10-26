Пенсионерка пострадала в ДТП на Пашинском шоссе

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии

Утром 26 октября на Пашинском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись две иномарки — в аварии пострадала женщина.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась на 3-м километре Пашинского шоссе в 9:00.

— Было столкновение автомобилей Hyundai и Honda. Пострадала пассажирка Hyundai 1952 года рождения. Полученные ею травмы пока неизвестны — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.