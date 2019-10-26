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Наука

В новосибирском вузе открылась лаборатория для печати крошечных электросхем

Такие электросхемы могут применяться в медицине и промышленности

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У университета уже появились первые заказчики

У университета уже появились первые заказчики

В Новосибирском государственном техническом университете открыли лабораторию, в которой печатают маленькие электросхемы.

Об этом корреспонденту НГС рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

— Задача лаборатории — научить студентов разрабатывать приборы и устройства в автоматическом режиме, а также изготавливать опытные образцы для предприятий региона и России. Сейчас лаборатория оснащена самым современным оборудованием для опытного производства, — рассказал Юрий Лобанов.

По его словам, крупные компании заинтересованы в сотрудничестве с лабораториями, которые могут изготавливать 10–15 опытных образцов продукции.

— Отличие нашей лаборатории в том, что она имеет полный набор современного оборудования для быстрой организации производства именно готового коммерческого продукта. Она ориентирована не только на учебные проекты, но и на производство высокотехнологичных устройств для промышленных предприятий. Возможности известных нам вузовских лабораторий не позволяют делать такие вещи быстро либо не позволяют делать современные электронные продукты вообще, — добавил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

У НГТУ уже есть предварительные заказы на продукцию, которую может произвести лаборатория. В вузе отмечают, что образцы продукции могут применяться в промышленности, медицине и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

А недавно стало известно, что два новосибирских университета вошли в рейтинги по компьютерным и инженерным наукам, опубликованные на сайте международного образовательного журнала Times Higher Education.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    26 окт 2019 в 14:08

    "В мировом рейтинге суперкомпьютеров топ-500 осталось только два российских проекта — «Ломоносов-2» из МГУ и суперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета."(с)

    В Китае 219 суперкомпьютеров из ТОП-500, в США --- 116. В стабильной федерации --- 2!!Вот и весь расклад. Так что про "крошечные микросхемы" они могут рассказывать африканским коллегам разве что, да путреотам.

    *Точняк*
    26 окт 2019 в 13:32

    Эти микросхемы похожи на Ржакороля.Маленькие,но сколько шума.

    _Точняк... (Алёша)
    26 окт 2019 в 13:33

    Раньше уборщиком работал в лабораториях НГУ, поэтому некоторые прототипы схем испытывал на прочность.