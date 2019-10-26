В новосибирском вузе открылась лаборатория для печати крошечных электросхем

По его словам, крупные компании заинтересованы в сотрудничестве с лабораториями, которые могут изготавливать 10–15 опытных образцов продукции.

— Задача лаборатории — научить студентов разрабатывать приборы и устройства в автоматическом режиме, а также изготавливать опытные образцы для предприятий региона и России. Сейчас лаборатория оснащена самым современным оборудованием для опытного производства, — рассказал Юрий Лобанов.

— Отличие нашей лаборатории в том, что она имеет полный набор современного оборудования для быстрой организации производства именно готового коммерческого продукта. Она ориентирована не только на учебные проекты, но и на производство высокотехнологичных устройств для промышленных предприятий. Возможности известных нам вузовских лабораторий не позволяют делать такие вещи быстро либо не позволяют делать современные электронные продукты вообще, — добавил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

У НГТУ уже есть предварительные заказы на продукцию, которую может произвести лаборатория. В вузе отмечают, что образцы продукции могут применяться в промышленности, медицине и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

А недавно стало известно, что два новосибирских университета вошли в рейтинги по компьютерным и инженерным наукам, опубликованные на сайте международного образовательного журнала Times Higher Education.

