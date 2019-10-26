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Во дворе дома на Серебренниковской дорожники раскопали отремонтированные ямы

Рабочие сняли асфальт спустя две недели после ямочного ремонта

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Ямочный ремонт во дворе дома <nobr class="_">№ 2/2</nobr> на улице&nbsp;Серебренниковской закончился меньше месяца назад

Ямочный ремонт во дворе дома № 2/2 на улице Серебренниковской закончился меньше месяца назад

Дорожники раскопали ямы во дворе жилого дома в Центральном районе Новосибирска — эти ямы они отремонтировали две недели назад.

Как рассказал корреспонденту НГС житель дома № 2/2 на улице Серебренниковской, ямочный ремонт во дворе проводился по муниципальной программе.

По словам местных жителей, рабочие сняли асфальт именно с тех ям, которые недавно отремонтировали

По словам местных жителей, рабочие сняли асфальт именно с тех ям, которые недавно отремонтировали

— Две недели назад ямы отремонтировали по муниципальной программе. Это дворовые проезды. Те же ямы, которые сделали, ровно их же и раздолбили. Все, что заделывали, то и разломали. Там нет работ коммунальных. Это просто проезд длиной метров 150. Сейчас идут дожди, потом ударят морозы, и в зиму всё это уйдет, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Павел.

По его словам, раньше ямы во дворе были очень глубокие. После просьб местных жителей ямы решили отремонтировать.

До ремонта у ям были острые края, а их глубина достигала 15 сантиметров

До ремонта у ям были острые края, а их глубина достигала 15 сантиметров

— Очевидно, подрядчик сделал работу некачественно, и всё раздолбили. Зачем это сделали сейчас — основной вопрос. Если они сделают ремонт сейчас, то это будет несоблюдение всех норм. Это муниципальный двор. Работы делались по заказу мэрии, — рассказал местный житель Павел.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, для чего дорожники сняли асфальт с отремонтированных ям. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

В сентябре жительница Новосибирска и её маленький ребёнок провалились в яму с горячей водой на улице Ядринцевской. Пострадавших доставили в больницу. 2-летний мальчик несколько недель провёл в больнице с ожогами. В начале октября следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Точняк***
    26 окт 2019 в 12:22

    Нет повода для беспокойства.если что лещи имеются в наличии.

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 12:21

    Это технология такая, все нормально.

    26 окт 2019 в 12:25

    В мэрии ничего не ответят, во-первых они по выходным не работают, а во-вторых, когда наступит понедельник, все про это уже забудут и мэрия выдохнет типо ниче не было