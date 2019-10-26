Во дворе дома на Серебренниковской дорожники раскопали отремонтированные ямы

Дорожники раскопали ямы во дворе жилого дома в Центральном районе Новосибирска — эти ямы они отремонтировали две недели назад.
Как рассказал корреспонденту НГС житель дома
— Две недели назад ямы отремонтировали по муниципальной программе. Это дворовые проезды. Те же ямы, которые сделали, ровно их же и раздолбили. Все, что заделывали, то и разломали. Там нет работ коммунальных. Это просто проезд длиной метров 150. Сейчас идут дожди, потом ударят морозы, и в зиму всё это уйдет, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Павел.
По его словам, раньше ямы во дворе были очень глубокие. После просьб местных жителей ямы решили отремонтировать.
— Очевидно, подрядчик сделал работу некачественно, и всё раздолбили. Зачем это сделали сейчас — основной вопрос. Если они сделают ремонт сейчас, то это будет несоблюдение всех норм. Это муниципальный двор. Работы делались по заказу мэрии, — рассказал местный житель Павел.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, для чего дорожники сняли асфальт с отремонтированных ям. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В сентябре жительница Новосибирска и её маленький ребёнок провалились в яму с горячей водой на улице Ядринцевской. Пострадавших доставили в больницу. 2-летний мальчик несколько недель провёл в больнице с ожогами. В начале октября следователи возбудили уголовное дело по данному факту.