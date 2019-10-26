Во дворе дома на Серебренниковской дорожники раскопали отремонтированные ямы

Ямочный ремонт во дворе дома № 2/2 на улице Серебренниковской закончился меньше месяца назад Фото: читатель НГС

Дорожники раскопали ямы во дворе жилого дома в Центральном районе Новосибирска — эти ямы они отремонтировали две недели назад. Как рассказал корреспонденту НГС житель дома № 2/2 на улице Серебренниковской, ямочный ремонт во дворе проводился по муниципальной программе.

По словам местных жителей, рабочие сняли асфальт именно с тех ям, которые недавно отремонтировали Фото: читатель НГС

— Две недели назад ямы отремонтировали по муниципальной программе. Это дворовые проезды. Те же ямы, которые сделали, ровно их же и раздолбили. Все, что заделывали, то и разломали. Там нет работ коммунальных. Это просто проезд длиной метров 150. Сейчас идут дожди, потом ударят морозы, и в зиму всё это уйдет, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Павел.

По его словам, раньше ямы во дворе были очень глубокие. После просьб местных жителей ямы решили отремонтировать.

До ремонта у ям были острые края, а их глубина достигала 15 сантиметров Фото: читатель НГС