Ни дня без пробок: водители встали в утренний затор на Гусинобродском шоссе

Утром 26 октября на Гусинобродском шоссе на границе Дзержинского и Октябрьского районов из-за ДТП собралась пробка.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор начал собираться около 10:30. Причиной стало ДТП в правом ряду, после перекрёстка с улицей Волочаевской.
Согласно сервису, скорость машин в потоке упала до 10 км/ч. Длина затора составила больше 700 метров.
В целом уровень пробок в Новосибирске в 10:50 оценивался на 2 балла из 10 возможных. Заметные пробки собрались также на перекрёстке улиц Никитина и Кошурникова, а также улицы Ватутина с проспектом Карла Маркса.
В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.
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