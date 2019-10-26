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Дороги и транспорт

Ни дня без пробок: водители встали в утренний затор на Гусинобродском шоссе

Причиной затора стала авария

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Из-за аварии в правом ряду на Гусинобродском шоссе собралась пробка

Из-за аварии в правом ряду на Гусинобродском шоссе собралась пробка

Утром 26 октября на Гусинобродском шоссе на границе Дзержинского и Октябрьского районов из-за ДТП собралась пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор начал собираться около 10:30. Причиной стало ДТП в правом ряду, после перекрёстка с улицей Волочаевской.

Согласно сервису, скорость машин в потоке упала до 10 км/ч. Длина затора составила больше 700 метров.

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

В целом уровень пробок в Новосибирске в 10:50 оценивался на 2 балла из 10 возможных. Заметные пробки собрались также на перекрёстке улиц Никитина и Кошурникова, а также улицы Ватутина с проспектом Карла Маркса.

В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

Если вы стали очевидцем ДТП из-за гололёда и снежной погоды или сами попали в аварию по этой причине, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 11:03

    Довольно глупое занятие - в пробке стоять...

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 11:04

    Да пусть в пробке. Работали 5 дней в неделю в поте лица, ждали выходных, чтоб постоять в пробке с утра. Людям все нравится. Запомните.

    Фото пользователя
    26 окт 2019 в 11:22

    Как же надоели эти водятлы! А еще ведь даже не гололед!