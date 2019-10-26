Ни дня без пробок: водители встали в утренний затор на Гусинобродском шоссе

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор начал собираться около 10:30. Причиной стало ДТП в правом ряду, после перекрёстка с улицей Волочаевской.

В целом уровень пробок в Новосибирске в 10:50 оценивался на 2 балла из 10 возможных. Заметные пробки собрались также на перекрёстке улиц Никитина и Кошурникова, а также улицы Ватутина с проспектом Карла Маркса.

В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

