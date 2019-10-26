Здоровые и годные: две сотни новосибирцев отправились служить в армию

В Центральном военном округе рассказали о ходе осеннего призыва в Новосибирске — больше 200 сибиряков уже отправились служить. Первая отправка новобранцев состоялась накануне, 25 октября.

— Торжественное мероприятие прошло на территории областного сборного пункта Новосибирской области. Состоялась первая в рамках осеннего призыва отправка призывников. Новобранцы проходят военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщили в военном округе.

В ЦВО добавили, что все призывники уже обеспечены зимней униформой, банковскими картами и бесплатными сим-картами для сотовой связи.