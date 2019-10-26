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Осень

Здоровые и годные: две сотни новосибирцев отправились служить в армию

Призвали ещё не всех — военкоматы ждут новобранцев до конца декабря

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Осенний призыв закончится в декабре

Осенний призыв закончится в декабре

В Центральном военном округе рассказали о ходе осеннего призыва в Новосибирске — больше 200 сибиряков уже отправились служить. Первая отправка новобранцев состоялась накануне, 25 октября. 

— Торжественное мероприятие прошло на территории областного сборного пункта Новосибирской области. Состоялась первая в рамках осеннего призыва отправка призывников. Новобранцы проходят военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщили в военном округе.

В ЦВО добавили, что все призывники уже обеспечены зимней униформой, банковскими картами и бесплатными сим-картами для сотовой связи.

— В осенний призыв 2019 года из Новосибирской области планируется отправить для прохождения срочной службы более двух тысяч молодых людей, — рассказали в ЦВО.

А вы служили в армии? 

    А недавно в воинских частях и соединениях Центрального военного округа, в который входит Новосибирская область, солдат начали кормить салом и луком — так военные борются с простудой.

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      КОММЕНТАРИИ (16)

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      26 окт 2019 в 10:40

      Будут оцеплять митинги и захватывать в

      Анечка
      26 окт 2019 в 11:06

      Этот ,заказничек, на фоне последних событий в Забайкалье?

      _Точняк...
      26 окт 2019 в 10:40

      Молодцы. После армии в ЧОП охранником легко можно пойти работать.