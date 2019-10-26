Математическому центру в Академгородке дадут грант на 80 миллионов рублей

Математический центр в Академгородке, который появится на базе Института математики и Новосибирского государственного университета, до конца года получит 80 миллионов рублей. Распоряжение об этом появилось на сайте правовой информации в пятницу, 25 октября.

Получить господдержку смогут четыре победителя конкурса, итоги которого стали известны в конце августа. Математические центры появятся на базе ещё трёх институтов: Математического института имени Стеклова Российской академии наук (Москва), Санкт-Петербургского международного математического института имени Леонарда Эйлера, Московского центра фундаментальной и прикладной математики. Всего в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 году центры получат 320 миллионов рублей.