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Наука

Математическому центру в Академгородке дадут грант на 80 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации

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Математические центры появятся на базе четырёх институтов&nbsp;

Математические центры появятся на базе четырёх институтов 

Математический центр в Академгородке, который появится на базе Института математики и Новосибирского государственного университета, до конца года получит 80 миллионов рублей. Распоряжение об этом появилось на сайте правовой информации в пятницу, 25 октября.

Получить господдержку смогут четыре победителя конкурса, итоги которого стали известны в конце августа. Математические центры появятся на базе ещё трёх институтов: Математического института имени Стеклова Российской академии наук (Москва), Санкт-Петербургского международного математического института имени Леонарда Эйлера, Московского центра фундаментальной и прикладной математики. Всего в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 году центры получат 320 миллионов рублей.

Также в документе уточняется, что в следующем году каждый из создаваемых центров получит ещё по 160 миллионов рублей.

На этой неделе стало известно, что НГУ поднялся в рейтинге лучших университетов мира.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Точняк💩💩💩
    26 окт 2019 в 02:10

    💩💩💩💩💩💩

    Точняк💩💩💩
    26 окт 2019 в 02:10

    💩💩💩

    Точняк***
    26 окт 2019 в 02:09

    Потратят они на что 80 лямов?Могли бы вложить эти деньги в чоп например.Наверняка на проходной чоп сидит.