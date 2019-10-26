«Течёт под дом»: в Ленинском районе вода залила дорогу между двумя девятиэтажками

Поздно вечером в пятницу, 25 октября, в Ленинской районе Новосибирска на улице Широкой между 21 и 23 домами прорвало трубу. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Прорвало часов в восемь вечера, вода фигачит между поребриком и асфальтом. Надо копать. Вода течёт под дом. Приехала канистра для откачки воды, но откачивать неоткуда, потому что колодца никакого нет. Вода течет до сих пор, место аварии огородили, ленточку натянули, стоит какой-то человек в светоотражающем жилете, охраняет. Спросил, будете ли устранять, сказали да, но с утра. Нет никаких аварийных служб, которые могут сейчас это все перекрыть, устранить, пустить воду в обход? На звонок в диспетчерскую мэрии ответили, что мы в курсе, час назад выехала бригада, но на месте сейчас никого нет, — рассказал житель одного из домов.
Мужчина также уточнил, что воду в домах не перекрыли. Она течёт из крана с примесью земли.
В диспетчерской МУП «Горводоканал» отказались комментировать информацию. Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, когда планируют преступить к ремонту данного участка.
В конце сентября с Коммунального моста в Новосибирске полилась вода. Причиной стал водопровод, который находился внутри конструкции моста.