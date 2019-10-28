Первая рабочая неделя в ноябре будет короче на один день

В понедельник будем праздновать, а во вторник — на работу! Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы понедельник не казался тяжелым, напомним вам о том, что следующая рабочая неделя будет на один день короче: из-за Дня народного единства, который приходится на 4 ноября, сразу три дня подряд будут нерабочими. Это 2 и 3 ноября (суббота и воскресенье), а также 4-е (понедельник). Дальше — укороченная трудовая неделя с 5-го по 8-е число и стандартные выходные, говорится в заявлении Роструда.



Запомните: в следующий понедельник на работу не надо Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

День народного единства стал праздничной датой в 2005-м, он должен напоминать всей стране о подвигах Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые в 1612 году освободили Россию от польских интервентов. До этого в ноябре был другой «красный день календаря»: 7-го числа отмечали День Октябрьской революции. Но после распада Советского Союза дата стала неактуальной.

