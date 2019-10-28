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Первая рабочая неделя в ноябре будет короче на один день

Спасибо праздникам за это: трудимся со вторника и всего четыре дня

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В понедельник будем праздновать, а во вторник — на работу!

В понедельник будем праздновать, а во вторник — на работу!

Чтобы понедельник не казался тяжелым, напомним вам о том, что следующая рабочая неделя будет на один день короче: из-за Дня народного единства, который приходится на 4 ноября, сразу три дня подряд будут нерабочими. Это 2 и 3 ноября (суббота и воскресенье), а также 4-е (понедельник). Дальше — укороченная трудовая неделя с 5-го по 8-е число и стандартные выходные, говорится в заявлении Роструда.

Запомните: в следующий понедельник на работу не надо

Запомните: в следующий понедельник на работу не надо

День народного единства стал праздничной датой в 2005-м, он должен напоминать всей стране о подвигах Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые в 1612 году освободили Россию от польских интервентов. До этого в ноябре был другой «красный день календаря»: 7-го числа отмечали День Октябрьской революции. Но после распада Советского Союза дата стала неактуальной.

Однако есть и грустные новости: затяжные ноябрьские выходные — последние длинные в этом году. Работать придется даже 31 декабря, а отдохнуть по полной получится в новогодние каникулы, которые в 2020-м продлятся с 1 по 8 января.

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ТЕГИ

праздникикалендарьРоструд

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Анечка
    28 окт 2019 в 08:21

    Школьники у кого каникулы с 27 больше отдыхают, чем те у кого каникулы с 3 ноября.

    Фото пользователя
    28 окт 2019 в 08:15

    И это правильно. 102 года со дня Великой Октябрьской социалистической революции россияне (и новосибирцы) обязаны помнить вечно.
    Обязаны помнить в честь какого события у них этот выходной день.

    28 окт 2019 в 08:17

    Первая рабочая неделя в ноябре уже будет идти в пятницу, со вторника - неделя ноября