Первая рабочая неделя в ноябре будет короче на один день

Чтобы понедельник не казался тяжелым, напомним вам о том, что следующая рабочая неделя будет на один день короче: из-за Дня народного единства, который приходится на 4 ноября, сразу три дня подряд будут нерабочими. Это 2 и 3 ноября (суббота и воскресенье), а также 4-е (понедельник). Дальше — укороченная трудовая неделя с 5-го по 8-е число и стандартные выходные, говорится в заявлении Роструда.
День народного единства стал праздничной датой в 2005-м, он должен напоминать всей стране о подвигах Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые в 1612 году освободили Россию от польских интервентов. До этого в ноябре был другой «красный день календаря»: 7-го числа отмечали День Октябрьской революции. Но после распада Советского Союза дата стала неактуальной.
Однако есть и грустные новости: затяжные ноябрьские выходные — последние длинные в этом году. Работать придется даже 31 декабря, а отдохнуть по полной получится в новогодние каникулы, которые в 2020-м продлятся с 1 по 8 января.