Защитник ХК «Сибирь» выступит в составе сборной России на «Кубке Германии»

В немецком городе Крефельд с 7 по 10 ноября состоится международный хоккейный турнир, в котором за национальную сборную выступит защитник ХК «Сибирь».
«Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир "Кубок Германии". В составе сборной защитник "Сибири" — Андрей Ермаков», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Андрей Ермаков вернулся в новосибирскую команду в этом году. До этого он играл за московский ЦСКА. Контракт с ним подписан до 2021 года.
В конце октября ХК «Сибирь» покинули два игрока. Максима Казакова и Никиту Шашкова отправили в Высшую хоккейную лигу.