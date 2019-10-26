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Защитник ХК «Сибирь» выступит в составе сборной России на «Кубке Германии»

Турнир пройдёт с 7 по 10 ноября

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Андрей Ермаков вернулся в&nbsp;«Сибирь» в этом году

Андрей Ермаков вернулся в «Сибирь» в этом году

В немецком городе Крефельд с 7 по 10 ноября состоится международный хоккейный турнир, в котором за национальную сборную выступит защитник ХК «Сибирь».

«Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир "Кубок Германии". В составе сборной защитник "Сибири" — Андрей Ермаков», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Андрей Ермаков вернулся в новосибирскую команду в этом году. До этого он играл за московский ЦСКА. Контракт с ним подписан до 2021 года.

В конце октября ХК «Сибирь» покинули два игрока. Максима Казакова и Никиту Шашкова отправили в Высшую хоккейную лигу.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    26 окт 2019 в 00:43

    Как раз будут присутствовать, в указанные даты, в Германии. Пожалуй, посещу это спортивное мероприятие.