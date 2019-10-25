В Новосибирске взяли под стражу чиновника мэрии Игоря Леончикова

По данным издания «КоммерсантЪ», чиновника задержали ещё в среду, 23 октября. На следующий день ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Силовики мотивировали необходимость ареста тем, что Игорь Леончиков может оказать давление на своих подчинённых, в том числе уничтожить улики, которыми пока не располагает следствие, или же скрыться.

Суд арестовал на два месяца председателя комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Новосибирска Игоря Леончикова.

На заседании адвокат просил не заключать чиновника под стражу, а ограничиться домашним арестом. Жена Леончикова была готова внести залог — 500 тысяч рублей. Также глава комитета заявил в суде, что он невиновен и не собирается скрываться. Заседание прервали из-за плохого самочувствия подозреваемого, однако суд не посчитал, что существуют медицинские противопоказания для содержания Игоря Леончикова под стражей.

— Мэрия Новосибирска оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и предоставляет все необходимые материалы и документы для расследования дела, — кратко прокомментировал корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.



Это не первое задержание высокопоставленного лица по обвинению во взяточничестве за последние месяцы. В конце августа начальника новосибирской исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки.

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