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Политика

В Новосибирске взяли под стражу чиновника мэрии Игоря Леончикова

Его подозревают в получении взятки

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Чиновнику стало плохо на заседании суда

Чиновнику стало плохо на заседании суда

Суд арестовал на два месяца председателя комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ мэрии Новосибирска Игоря Леончикова.

По данным издания «КоммерсантЪ», чиновника задержали ещё в среду, 23 октября. На следующий день ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Силовики мотивировали необходимость ареста тем, что Игорь Леончиков может оказать давление на своих подчинённых, в том числе уничтожить улики, которыми пока не располагает следствие, или же скрыться. 

На заседании адвокат просил не заключать чиновника под стражу, а ограничиться домашним арестом. Жена Леончикова была готова внести залог — 500 тысяч рублей. Также глава комитета заявил в суде, что он невиновен и не собирается скрываться. Заседание прервали из-за плохого самочувствия подозреваемого, однако суд не посчитал, что существуют медицинские противопоказания для содержания Игоря Леончикова под стражей.

— Мэрия Новосибирска оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и предоставляет все необходимые материалы и документы для расследования дела, — кратко прокомментировал корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Это не первое задержание высокопоставленного лица по обвинению во взяточничестве за последние месяцы. В конце августа начальника новосибирской исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки.

Вам известно, от кого и за что мог получить взятку Игорь Леончиков? Вы обладаете другой важной информацией по этому делу? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8–982–781–74–07 (СМС, Viber, Telegram, WhatsApp).

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    25 окт 2019 в 23:41

    Режим ест себя, это всё!

    :bpym
    25 окт 2019 в 23:42

    Ну я даже не удивлен как-то, регулярно какой-нибудь чиновник, работающий в мэрии попадается на взятках, прям как по нормативам

    25 окт 2019 в 23:41

    Да их там в мэрии всех проверить надо! Всех! Поголовно! Еще много кого найдут.